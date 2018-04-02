Bruksizm dişler de aşınma ve kırılmalara neden oluyor

Dr. İlker Arslan, bruksizmin dişler de aşınmalara ve kırılmalara neden olduğunu söyledi.

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan , “Bruksizm genellikle uyku esnasında alt dişlerin işlevsel olmayan bir şekilde üst dişlere sürtünmesi ve dişlerin sıkılması durumudur. Halk arasında diş gıcırdatma olarak tanımlanan bruksizm, tedavi edilmediği durumlarda, baş ağrısı, dişlerde aşınma, kırık, sallanma, ağrı, hassasiyet ve eklem hasarı oluşabilir” dedi.

Bruksizmin, yani dişleri sıkma ve gıcırdatma ruhsal kökenli fiziksel rahatsızlıklar grubuna girdiğini ifade eden Dr. Arslan, “Anksiyete, gerginlik, stres, hayal kırıklığı, kızgınlık, pişmanlık, kıskançlık, obsesyon gibi sebeplerle birey diş sıkıp gıcırdatabilir. Normal çiğneme kuvveti 27 kg’dır. Dişler sıkıldığında uygulanan ısırma kuvveti 400 kg’a kadar çıkabilmektedir. Dolayısıyla dişlerimizi sıktığımızda çene kası ve eklemini gece boyunca ne kadar zorladığımızı daha iyi anlayabiliriz. Rahatsızlığın tedavisinde yetişkinler için gece plağı digger adı ile ısırma plağı önerilir. Gece uyurken kullanılan bu plak ile dişlerin korunması için önlem alınır. Esas tedavi ise bireyin stres faktöründen uzaklaşmasıdır” diye konuştu.

Bruksizm tedavisinde ayrıca sert akrilikten yapılan oklizal splintler yardımıyla kas spazmlarının giderildiğini kaydeden Dr. Arslan, "Eklem ve kas sisteminin rahatlaması sağlanır. Stres kaynaklı bruksizm de kas gevşetici ilaçlar ve psikolojik tedaviye de ihtiyaç duyulur. Diş yapısından kaynaklı bruksizmde ise yanlış yapılmış dental işlemler düzeltilerek diş sıkma ortadan kaldırılabilir. Diş sıkma ve gıcırdatma neticesinde ileri derecede çene deformasyonu oluşmuşsa cerrahi tedavi gerekebilir” şeklinde konuştu.