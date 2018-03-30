Bu 3 belirti varsa zaman kaybetmeyin

Kadınlarda doğurganlık döneminde adet dışı ya da menopoz sonrası görülen kanamalar, genellikle endişeye yol açan önemli bir sağlık sorunu olarak görülüyor. Özellikle menopoz sonrası kanamaların, altta yatan bir kansere bağlı olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Sorunun genellikle %80’e yakını önemli bir nedenden kaynaklanmazken, yaklaşık % 20 oranındaki hasta grubu ise kanserle yüz yüze gelebiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Serdar Serin, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle “rahim ağzı kanseri” belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Kanama pek çok nedene bağlı olabilir

Menopoz döneminde ortaya çıkan kanamaların en önemli nedeni, menopoza bağlı olarak gelişen ve atrofi denilen endometrial (rahmin iç kısmı) ve vajinal dokulardaki incelmeye bağlı olan kanamalardır. Sık rastlanan ikinci neden ise; kullanılan hormon tedavileri nedeniyle oluşan kanamalardır. Hatta hormon replasman (hormon yerine koyma) tedavilerine bağlı kanamalar birinci sırada yer almaktadır. Kanamanın başka bir nedeni ise rahim kaynaklı polip, miyom, adenomyosis gibi bazı iyi huylu tümörler ile rahim ağzındaki polipler, pelvik infeksiyonlar olabilir. Ayrıca vajinal mantar veya basit bir vajinal enfeksiyonda da kanama görülebilir.

Kanser ihtimali araştırılmalı

Menopoz sonrası kanamaların % 20’sinin nedeni, rahimden veya rahim ağzı kaynaklı bir kanser nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Kadınlar arasında en sık görülen 2’inci kanser türü olan rahim ağzı kanserine, % 98 oranında HPV (insan papilloma virüsü) neden olmaktadır. Yapılan araştırmalarda her 100 kadından en az 2’sinin hayatının bir döneminde rahim ağzı kanserine yakalandığı belirlenmiştir.

Bu belirtiler varsa

Rahim veya rahim ağzı kanserinin önemli belirtileri şunlar olabilmektedir;

Kanlı vajinal akıntı

Cinsel ilişki sonrası ya da ertesi gün ortaya çıkan kanama

Düzensiz gerçekleşen adet kanaması, ara kanamalar ve menopoz sonrası görülen kanamalar

Kanama belirtisi önemsenmeli

Menopoz sonrası kanaması durumunda hastanın bir kadın hastalıkları ve kadın doğum uzmanına başvurması gerekir. Hastanın hikayesi alınıp, muayenesi yapıldıktan sonra, genellikle ultrasonografi uygulanır. Yapılan bu işlemlerden sonra büyük ölçüde olası nedenler düşünülecektir. Kesin tanı için biyopsi yapılabilir. Günümüz şartlarında uygulanabilen histeroskopi (optik bir aletle rahim içinin incelenmesi) işlemi ile teşhis konulması oldukça kolaydır. Bu işlemle rahmin içinden kaynaklanan miyom, polip gibi iyi huylu hastalıkların aynı seansta tedavileri mümkün olabilmektedir. Beklenmedik kanamalara dayalı belirtileri olan kadınlara yönelik yapılan muayene, smear, kolposkopi ve biyopsi gibi işlemlerle kanser teşhisi konulabilir.