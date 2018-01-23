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Bu 5 vitamin kanserden koruyor!

SAĞLIK HABERLERİ | 23.01.2018 16:22 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kanser, dünyada kalp hastalıklarından sonra yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu ve kanserle mücadele, hastalık ortaya çıkmadan önce alınması gereken önlemlerle başlıyor. Bunların başında da hareketli yaşam ve stres kontrolü ve sağlıklı beslenme üçlüsü geliyor. Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, kanserle mücadelede çok önemli görevleri bulunan 5 vitamin hakkında bilgi verdi.

Bu 5 vitamin kanserden koruyor!

Yeşil ve sarı renkli, sebze ve meyvelerde, A vitamininin ön maddeleri olan “karotenoidler” bulunur. Bunlar güçlü antioksidan özelliği taşır ve vücutta A vitaminine dönüşür. Karaciğer, süt yağı, yumurta sarısı gibi besinler, A vitamininin içeriğinde bulunan karotenoidler bakımından zengindir. Bu özellikleri ile kanserojen maddelerin etkisini azaltarak, kansere karşı koruyuculuk sağlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN B VİTAMİNİ

B vitamin değerinin vücutta yeterli oranda bulunması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi bakımından çok önemlidir. Vücudun savunma sisteminin güçlü olması, kanser de dahil olmak üzere pek çok hastalığa karşı koruyucudur. Kırmızı et, balık, karaciğer, süt, yumurta, soya fasulyesi, ıspanak, domates, mantar, yeşil yapraklı bitkiler ve kuru baklagiller B vitamini açısından zengindir.

VÜCUDU YENİLEYİCİ ÖZELLİĞİ İLE C VİTAMİNİ

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, kolejen üretimini artırır, deri, kıkırdak, tendon, bağ ve kan damarlarının yenilenmesini sağlar. C vitamini eksikliğinde kalp, artrit ve kanser gibi önemli hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu özelliği ile C vitamini, vücuda alınan kanserojen maddeleri etkisiz hale getirip, kansere karşı kalkan oluşturabilir. C vitamini en fazla taze sebze ve meyvelerde bulunur. Zengin C vitamini içerikli olan besinler; kuşburnu, maydanoz, tere, roka, diğer yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, yeşil sivri biber, turunçgiller, domates, çilek ve patatestir.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİREN D VİTAMİNİ

D vitaminin vücutta yeterli oranda bulunması, özellikle meme ve kolon kanseri riskini azaltmaktadır. Karaciğer, yumurta sarısı, süt ve süt ürünlerinde az miktarda bulunur. Günlük beslenme ile D vitamini gereksinimi yeteri kadar karşılanamaz. Bu bakımdan en iyi D vitamini kaynağı güneştir. Güneş ışınlarından düzenli olarak yararlanmak, derideki ön maddede D vitamini oluşmasına ve vücudun ihtiyacı olan miktarı karşılamasına yardımcı olur. Ancak aşırı ve uzun süre güneş ışınları ile temas halinde olmak, deride hasar oluşturur. Bu durumda D vitamininin etkisi kaybolduğu gibi, cilt kanseri riskini de tetiklenir. Kontrollü bir şekilde güneşten yararlanmak, vücutta yeterli D vitamini oluşumun sağlar. Aynı zamanda vücuttaki kalsiyum miktarını artırarak kemik kanseri riskini de azaltır.

SAĞLIKLI HÜCRELERİ KORUYUCU E VİTAMİNİ

E vitamini antioksidan etkisi ile vücuttaki sağlıklı hücreleri, serbest radikallerin tahrip edici etkisine karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu virüs ve bakterilere karşı dayanıklı hale getirir. Hücrelerle etkileşime geçer ve vücudun önemli fonksiyonlarını gerçekleştirir. Toksik maddelerin etkisini azaltarak, güçlü antioksidan özelliği ile yağların ve hücrelerin oksidasyonunu önler. Başta bitkisel yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, özü alınmamış tahıllar, fındık, fıstık gibi kuruyemişler, kuru baklagiller olmak üzere çeşitli yiyeceklerde bulunur.

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kanser vitamin Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci

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