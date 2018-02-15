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Bu besinler göbek eritmeye yardımcı oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 12:20 | Son Güncelleme

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, hem estetik hem de sağlık açısından kişilere son derece rahatsızlık veren ve istenmeyen göbek yağlarını yakmaya yardımcı olan besinler ile ilgili bilgiler verdi.Yaprak, göbek bölgesinde yağ yakımına yardımcı besinleri şöyle sıraladı;Yoğurt: Yoğurt içeriğindeki protein ve kalsiyum sayesinde hem uzun süre tok tutucu hemde sağlıklıdır.

Bu besinler göbek eritmeye yardımcı oluyor

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, hem estetik hem de sağlık açısından kişilere son derece rahatsızlık veren ve istenmeyen göbek yağlarını yakmaya yardımcı olan besinler ile ilgili bilgiler verdi.
Yaprak, göbek bölgesinde yağ yakımına yardımcı besinleri şöyle sıraladı;
Yoğurt: Yoğurt içeriğindeki protein ve kalsiyum sayesinde hem uzun süre tok tutucu hemde sağlıklıdır. Ayrıca yoğurdun yağsız olarak tercih edilebilmesi de kalori değerinin azalmasını sağlar. Kişinin diyetine yoğurdun eklenmesi göbek bölgesinden yağ yakımını arttırdığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.
Yumurta: Sabah kahvaltısında yumurta tercih edilmesinin büyük önemi vardır. Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli proteini içerir ve uzun süre tok tutar. Bu sayede kişinin gün içerisinde gereksiz kalori alımına engel olur ve kan şekerinin daha uzun süre sabit kalmasını sağlar.
Yeşil çay: Özellikle düzenli egzersiz ile birlikte yeşil çayın kilo kaybında yardımcı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Yeşil çayın içeriğinde bulunan kateşinler, kalori kaybını ve bel çevresindeki yağ yakımını arttırmaktadır.
Kinoa: Son yıllarda sık tercih edilen bir besindir. Lif açısından zengindir bu sebeple dışkılamaya yardımcı olur. Bitkisel protein içeriği yüksektir. Kinoa, demir, selenyum, çinko ve antioksidan olan E vitamini yönünden de zengindir. Bu sayede göbek bölgesinde oluşan şişkinlikleriniz yeterli lif alımına bağlı son bulacaktır.
Biber: Yüksek miktarda C vitamini içerir. Yağ yakımına yardımcı olan iyi bir antioksidan kaynağıdır. Demir içeren besinlerle birlikte tüketildiğinde demirin emilimini arttırır.

Bu besinler göbek eritmeye yardımcı oluyor

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