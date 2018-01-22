Bu besinler sizi zayıflığın sebep olabileceği rahatsızlıklardan korur

Olmanız gerekenden eksik kiloda olmak tıpkı fazla kiloda olmak gibi bir sağlık sorunudur. Eksik kiloda olmanızın genelde baş sebebi iştahsızlıktır. İştahsızlığın ilerleyen boyutlarında, gıda alımının yetersiz olması sonucu organların tam çalışamaması, bağışıklık sisteminde zayıflama gibi çeşitli hastalıklar görülebilir.
İştahsızlığın bir veya birden fazla sebebi olabilir. Psikolojik olan iştahsızlık durumlarında alacağınız önlemlerle bu duruma engel olabilirsiniz. Sevdiğiniz yiyecekleri tüketmek iştahınızı artırabilir.
MISIR
İçerisindeki mineraller ve vitaminler sayesinde vücudunuza birçok katkı sağlar. İçerisinde bulunan zengin miktarda karbonhidrat ile kilo almanıza yardımcı olur. Glisemik indeksi yüksek olan mısır,tüketildikten kısa süre sonra tekrar açlık hissi uyandırır. İştahınızı artırmak için gün içerisinde mısır tüketebilirsiniz.
HAVUÇ
Bir porsiyon doğranmış havucun ortalama %10'u K vitamini, %6'sı C vitamini ve %2'si kalsiyumdur. Ayrıca yüksek miktarda A vitamini içerir. Günlük vitamin ihtiyacınızı karşılarken hem kalori alırsınız hem de yüksek glisemik indeksi sebebiyle iştahınız artar.
NOHUT
Nohut, içerisinde A, C, K, B6 gibi birçok vitamin bulundurur. Midenizi temizleyerek iştah açan nohut, sağlıklı bir şekilde kilo almanızı sağlar.
KIRMIZI BİBER
Kırmızı biberin iştah açıcı özelliği herkes tarafından bilinmektedir. İçerisinde kalsiyum, demir, magnezyum gibi mineraller bulundurur. Acı bir yemek yediğinizde doyduğunuzu kolay kolay anlayamazsınız ve normal miktardan daha fazla besintüketirsiniz.
GREYFURT
Sağlınız açısından oldukça faydalı olan bir meyve olan greyfurt, mineral ve vitamin kaynağıdır. Lif açısındaoldukça zengin olan greyfurtun bir diğer özelliği ise iştah açıcı olmasıdır.
PATATES
Patates potasyum deposu bir besindir; aynı zamanda kalsiyum, demir ve magnezyum içermektedir. Özellikle kızarmış patates çok çabuk acıkmanızı sağlar. Kolay bulunabilir olması ve ucuz fiyatı dolayısı ile tercih edebilirsiniz.
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