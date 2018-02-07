Bu çocuklar astım ve enfeksiyon hastalıklarına daha yatkın!

Sigaranın tütünü ve dumanı nikotin, karbonmonoksit ve katran başta olmak üzere amonyak, arsenik, hidrojen siyanür, formaldehit, benzen, asetaldehid, metan gibi zehirli olan 4 binden fazla kimyasal madde içermektedir. Bu maddelerin bir kısmı tanecik madde halinde bulunurken, bir kısmı gaz halinde bulunur. Sigara insan sağlığı için tehlikeli ve içindeki yaklaşık 60’a yakın madde nedeniyle kanser yapıcı özelliktedir.
Çocuklar pasif içici sınıfında bulunuyor
Sigara içmeyen bir kişinin başka birinin içtiği sigaranın dumanına maruz kalmasına pasif sigara içiciliği denilmektedir. Pasif içiciler sigara kullanmasalar bile, içen kişiler kadar bu zararlı maddelerden etkilenirler. Çocuklar da genellikle pasif olarak sigaranın zararlarına maruz kalmaktadır. Erişkin bireyler çocuklarının yanında sigara içmemek ve özendirici olmamak için evin farklı alanlarını ya da balkonunu kullanabilmektedir. Buna rağmen içilen sigara kişinin üzerine sindiği için çocuğun yanına yaklaştığında yine de ona zarar verebilir.
Gebelikte içilen sigara bebeği olumsuz etkiliyor
Anne adayları gebelikte sigara kullanmamalıdır. Sigaranın içinde bulunan birçok madde büyüme ve gelişme döneminde olan fetüsü olumsuz yönde etkiler. Sigara kullanan bir anne adayında nikotin yaklaşık yüzde 90 oranında fetüse geçer. Nikotin plasental damarlarda büzülmeye yol açarak bebeğe giden yaşamsal maddelerin azalmasına yani uteroplasental yetersizliğe neden olur. Karbonmonoksit ise plasentayı geçerek fetüsün oksijen miktarının düşmesine yol açar. Sigaranın diğer zararlı etkileri şu şekilde sıralanabilir:
Gebelikte sigara kullanımının 10 zararı
Rahim içi büyüme kısıtlılığı görülür, bebek kilo alamaz. Fetal büyümede geriliğe yol açar.
Anne karnında gebelik haftasına göre düşük tartılı doğumlar gerçekleşir.
Doğumsal anomaliler görülür.
Gebelik düşük doğumla sonuçlanabilir.
Akciğerlerin gelişimi bozulur.
Erken membran rüptürü yaşanır yani anne adayının daha doğum başlamadan amniyon kesesi yırtılır, suyu gelir.
Plasental sorunlar oluşur.
Yenidoğan döneminde ani bebek ölümü sendromu görülür.
Anne sütü az salgılanır, bebek beslenemez.
Bebek sık enfeksiyon geçirir.
Sigara dumanı çocukları nasıl etkiliyor?
Gözde irritasyon, kuruluk, görmenin etkilenmesi ve görmede bulanıklık yapabilir.
Sigara dumanı solunum yollarını tahriş ederek, solunum yollarını döşeyen epitel hücrelerin, siliaların işlevini bozar.
Solunum yollarının yapısı bozulduğu için solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık görülür.
Solunum sisteminde üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, hırıltı, reaktif hava yolu hastalığı, astım, astım atakların tetiklenmesi, solunum yollarında kuruluk, öksürük atakları, gece öksürükleri ve orta kulak enfeksiyonu riski artar.
Kardiyovasküler sistem, nörodavranış sistem ve çocukluk çağı kanserlerin gelişmesini tetikler.
Çocukları sigaranın zararlı etkilerinden korumak için…
Evin hiçbir bölümünde ya da yakınlarında sigara içilmemeli, içilmesine izin verilmemelidir. Arabada cam açık olsa bile sigara kullanılmamalıdır. Kreşlerde, bakım evlerinde, anaokullarında, okullarda ve çocukların zaman geçirdiği yerlerde sigara içilmediğinden emin olunmalıdır. Sigaranın içilmediği ve çocukların sigara dumanına maruz kalmayacağı mekanlar tercih edilmelidir. Çocuklar erken yaşlardan itibaren sigaranın zararlı etkileri konusunda bilinçlendirilmelidir.
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