Bu çocuklar astım ve enfeksiyon hastalıklarına daha yatkın!

Sigaranın tütünü ve dumanı nikotin, karbonmonoksit ve katran başta olmak üzere amonyak, arsenik, hidrojen siyanür, formaldehit, benzen, asetaldehid, metan gibi zehirli olan 4 binden fazla kimyasal madde içermektedir. Bu maddelerin bir kısmı tanecik madde halinde bulunurken, bir kısmı gaz halinde bulunur. Sigara insan sağlığı için tehlikeli ve içindeki yaklaşık 60’a yakın madde nedeniyle kanser yapıcı özelliktedir.

Çocuklar pasif içici sınıfında bulunuyor



Sigara içmeyen bir kişinin başka birinin içtiği sigaranın dumanına maruz kalmasına pasif sigara içiciliği denilmektedir. Pasif içiciler sigara kullanmasalar bile, içen kişiler kadar bu zararlı maddelerden etkilenirler. Çocuklar da genellikle pasif olarak sigaranın zararlarına maruz kalmaktadır. Erişkin bireyler çocuklarının yanında sigara içmemek ve özendirici olmamak için evin farklı alanlarını ya da balkonunu kullanabilmektedir. Buna rağmen içilen sigara kişinin üzerine sindiği için çocuğun yanına yaklaştığında yine de ona zarar verebilir.