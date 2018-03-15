Bu estetik hayatı değiştiriyor

Birçok kadının tabuları nedeniyle tedavisini ertelediği genital sorunların psikolojik olarak da yıprattığını belirten Op.Dr. Esra Demir Yüzer, genital estetiğin hayatı değiştirdiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Esra Demir Yüzer, “Oysa vajinal estetikle kişilerin kendilerini daha mutlu,özgüvenli ve rahat hissetmeleri mümkün. Bir bayanın hayatında doğum, kilo verip-alma dönemleri, yaşlanma, menopoz dönemindeki hormonal değişiklikler gibi birçok fizyolojik durum vajinal kanalın genişliğini ve gevşekliğini arttırabilir, elastikiyetini değiştirebilir, pelvik tabana zarar verebilir, vajinal duvarın olması gereken ıslaklığını bozabilir ve dış genital alanın görüntüsünde bozulmalar meydana getirebilir. Tüm bunların dışında doğuştan gelen vajinal sorunlarda mevcut olabilir” dedi.

Vajinal estetiğin, kadınların genital (üreme organları yani vajina,iç ve dış dudak) bölgesindeki doğuştan gelen veya sonradan meydana gelmiş, şekil ve fonksiyon bozukluklarının genel olarak tekrar yapılandırılması, yani estetik ve işlevsel fonksiyonlarını sağlayan cerrahi operasyonlar olduğunu kaydeden Op.Dr. Yüzer, “Günümüzde vajina estetiği, burun-meme estetiği kadar yaygın olarak yaptırılmaktadır. Teknolojik imkanların ve tıbbi gelişmelerin günümüzde bu denli üst seviyede olması sayesinde, operasyonları 30 dakika gibi kısa sürede yapılabilmekte ve başarı oranları bakımından oldukça tatmin edici seviyeye ulaşmaktadır. İyileşme süresi oldukça kısadır ve özellikle kadınlar için cinsel ilişkiden haz alabilme, kendine güven ve psikolojik olarak iyileşme görülmektedir. Estetik operasyonlar genellikle dış görünüm için yapılsa da, günümüzde vajinal estetik yaptıranların sayısında artış olmuştur. Cinsel hazzı arttırmak için yapılan operasyon, kişilerin kendilerini psikolojik olarak daha sağlıklı olmasını doğrudan olarak sağlar. Cinsel organın beğenilmemesi, cinsel ilişkide birçok sorunun yaşanmasına yol açar. Bu aşamada cinsel organın beğenilmemesi durumunun oldukça yaygın olduğu bilinmeli, utanç ve çekinme durumları olmadan alanında uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir” dedi.

Vajinal genişliğin, vajina estetiğine başvurmanın en sık sebebi olduğunu ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Vajinal genişlik; sık sık yapılan doğumlar, normal yapılan doğumun zor geçmesi, doğum dikişlerinin yanlış atılması ya da iyileşmesi veya genetik gibi faktörlerden meydana gelmektedir. Bunun dışında iç dudakların büyük olması da genital estetiğe başvurmanın en yaygın sebeplerindendir. Kadınların yaşadığı en büyük ve en ortak sorun ise orgazm olamamaktadır. Bu durumdan sorumlu olan iki faktör vardır; biri klitoris, diğeri ise G noktası. Estetik operasyonlar ile klitorisi saran fazla derinin alınması mümkündür. Ayrıca klitoris bölgesinde hassasiyeti artırmak adına yapılan PRP, laserle cilt gençleştirme uygulamaları da oldukça etkilidir. Bu sayede cinsel ilişkide alınan haz artar. Bununla beraber G noktasının büyütülmesi sayesinde, vajinal orgazm yaşamak da hayal olmaktan çıkmıştır” diye konuştu.

Genital estetiğin hayatı olumlu yönde değiştiren ve özgüveni geri veren bir estetik olduğunu belirten Op.Dr. Esra Demir Yüzer, vajinal estetiğin neden yapıldığını şöyle açıkladı:

“Kadınların normal doğum sonrası yaşadığı vajinada meydana gelen gevşeme sorunlarının giderilmesi için yapılır. İç ve dış dudaklarda asimetrisi mevcut ise estetik ile düzeltilebilir. Dış ya da iç dudaklar, fil kulağı gibi geniş ve sarkık ise estetik yapılır. Yapılan zor doğumlarda vajina dışına uygulanmış olan kesi nedeniyle, cinsel ilişkide tatmin mevcut değilse yapılır. Özellikle normal doğumlar, ilerleyen yaş ve menopoz gibi nedenlerle İdrar kesesi ve anüsten önceki rektum denilen barsağın son bölümlerinde sarkma meydana gelebilir. Bu gibi durumlar, cinsel fonksiyon bozukluğu ve idrar kaçırma, dışkılamada zorluklara neden olabilir. Bazen de bizzat rahmin kendisi vajen girişine doğru sarkar hatta ileri aşamalarda vajenden dışarı tamamen çıkabilir. Tüm bu vajen ön, arka ve yan duvar sarkmaları ve rahim sarkmalarında hem cinsel ihtiyaç hem de fiziksel gereklilikler nedeniyle vajinal estetik yaptırılabilir. Vücudun herhangi bir bölgesine uygulanan estetik operasyonlarla arasında bir fark olmayan vajinal estetik fiziksel olarak bir gereksinim olduğu kadar hem kadınların kendilerine olan özgüvenini geri kazandırır, hem de kaliteli bir cinsel yaşama kapı açılmasını sağlar.”