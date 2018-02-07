Bu hastalık 1 milyardan fazla kişiyi ilgilendiriyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Avcı, yüksek tansiyonun 1 milyardan fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Hipertansiyon kan basıncının büyük değerin 140, küçük değerin ise 90 milimetre üzerinde olduğu durumlarda ortaya çıktığını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Avcı, dünyada 1 milyardan fazla insanın yüksek tansiyondan etkilendiğini söyledi. 2025 yılında hipertansiyon prevalansının yaklaşık yüzde 60 olmasının beklendiğini belirten Avcı, "Tansiyon yüksekliği, diğer hedef organlar böbrek, beyin, göz gibi hasar vermesi açısından da çok önemlidir. Biz kan basıncını kontrol altına aldığımızda, kalp yetmezliğini, inmeyi ve diğer kardiyovasküler hastalıkları da önlemiş oluyoruz. Tek ilaçtan çok, aynı anda birkaç ilacın birlikte kullanılmasıyla daha etkin değerler alınabiliyor. Yine bir ay kadar önce Amerika’da yayınlanan tansiyon kılavuzunda tansiyon yüksekliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. Özellikle kalp damar hastalıkları açısından riski yüksek bulunan hastalar da tansiyonun büyük 13, küçük 8 ve altına düşürülmesinin hastalarda daha da kıymetli olduğunu ve daha çok faydalar sağlandığı bir kez daha açıklandı. Tansiyon yüksekliği ömür boyu kontrol altında olmalı ve devamlı tedavi edilmelidir” dedi.

Avcı, "Şu andaki bilimsel ve tıbbi gelişmelere rağmen, tansiyon yüksekliğinin yüzde 90’ının sebebi tam bulunamıyor. Ancak tansiyon yüksekliği olan hastaların sadece yüzde 10’unda bu rahatsızlığın sebebi tespit edilebiliyor. Bunlar da genellikle böbrek rahatsızlıkları, şeker hastalıkları, hormonal veya irsî bozukluklar olabiliyor. Eğer erken yaşta ya da ileri yaşlarda başlamışsa ve hızlı bir şekilde yükseliyorsa, beraberinde eşlik eden başka hastalıklar varsa tedavi edilmesi çok önemlidir” diye konuştu.