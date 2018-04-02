Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası! Cinselliği etkileyebiliyor!

Genellikle 20'li yaşlardan sonra ortaya çıkan varikosel, çocuk sahibi olamayan çiftlerin kâbusu haline gelen bir hastalık. Varikosel testisteki kirli kanı kalbe götürmekle görevli olan toplardamarların genişlemesidir. Sebepleri halen çok açık olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 5 erkekten birinde görülüyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sarp Korcan Keskin hasatlıkla ilgili şunları anlattı.

KENDİNİZİ MUAYENE EDİN



Varikosel her zaman bulgu veren bir hastalık değildir. Tanı konan hastaların büyük bir çoğunluğu çocuk sahibi olamama şikâyeti ile üroloji uzmanına başvururlar. Ancak kendinizde varikoselden şüphe ediyorsanız şu bulgulara dikkat etmelisiniz:

Testislerde ağrı (özellikle sol)

Yumurtalık kesesinde dışarıdan görülebilen solucan benzeri damarsal yapılar,

Testiste ele gelen lastik benzeri yapılar (genişleyen damarlar).

Varikoselin oluşum sebepleri halen net değildir. Yani dar pantolon veya iç çamaşırının neden olduğu bilgisi doğrudur diyemeyiz.

HER HASTADA TEDAVİ ŞART DEĞİL



Varikosel tanısı muayene ile konan bir hastalıktır. Gözle görülebilen varikosel 3. derece olarak sınıflandırılır. Bu en yüksek varikosel sınıfıdır. Üroloji uzmanı doktor tarafından yapılan elle muayenede varikosel tanısı konmuş ise ikinci aşamada sperm tahlili ve testislerin renkli ultrasonu ( skrotaldoppler ultrasonografi) yapılır. Buradaki amaç bu varikoselin tedavi gerektirip gerektirmediğini ortaya çıkarmaktır.Her varikosel hastasının tedaviye ihtiyacı yoktur. Tedavi edilecek olan varikosel hastalarında çocuk sahibi olamama, sperm değerlerinde düşüş, hormonal problemler veya ağrı gibi ek bir durumun olması gereklidir.