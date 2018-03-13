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Bu lens sayesinde yakın ve uzak gözlüklerden kurtulmak mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Bu lens sayesinde yakın ve uzak gözlüklerden kurtulmak mümkün

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Talha Özdemir, trifokal lens göz içi uygulaması ile kişinin uzak ve yakın gözlüklerinizden kurtulabileceğini söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Talha Özdemir, “Günümüzde artık genç yaşlı herkes bilgisayar gibi teknolojik cihazlar kullanıyor. Dolayısıyla bunların orta derece dediğimiz bir mesafeye ihtiyacı vardı. Trifokal lensin teknolojisi gereği üzerinde bulunan halkalar sayesinde ışık yakın, orta ve uzak mesafeye odaklanabiliyor. Trifokal lens teknolojisi bu alanda devreye girerek ve üç odağı görmemizi sağlıyor. Böylece hastalar ameliyat sonrası numaraları doğru olarak gerçekleşmişse gözlüksüz hale gelebiliyorlar” dedi.
Yaşa bağlı yakını görememe sorununun (presbiyopi) yaklaşık 40’lı yaşlarda başladığına dikkat çeken Op. Dr. Özdemir, “Bunun nedeni lensin büyüyüp sertleşmesi, gevşeme ve kasılma hareketi yapamamasıdır. Dolayısıyla kişi yakını görmekte biraz zorlanır. Fakat hipermetrop, gizli hipermetrop veya uzakta gerçekten yıllardır hipermetrop artı numara gözlük takanlarda çok erken başlar. Onlarda bazen başlama yaşı 35-37’lere kadar düşer. Trifokal lenslerin kimlere uygulanacağı konusunda da bilgi aktarmak gerekirse excimer lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek miyop, hipermetrop veya astigmatı olanlar, kornea kalınlığı lazere izin vermeyenler, kataraktlı ve yüksek kırılma kusurlu hastalar ve göz numarasının ilerlemediği sabit olduğu hastalar olarak sıralayabiliriz. Bu tedavi öncesinde hastanın detaylı bilgilendirilmesi, göz içi lens ölçümlerinin gelişmiş cihazlarla hesaplanması çok önemlidir. Bunun için bu tedavinin sağlıklı olabilmesi için uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

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