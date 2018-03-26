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Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 17:27 | Son Güncelleme

Miyop ve astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisi genellikle gözlük, kontak lens, göz yapısı ve numarası uygun olanlarda da lazer ile yapılıyor. Uyumadan öce takılan ve uyandıktan sonra çıkarılan gece lensleri (Ortokeratoloji) ile gündüz lens ya da gözlük kullanımına gerek kalmıyor. Bu yöntemle gözlük ve kontakt lense gün içinde ihtiyaç duyulmuyor.

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

göz kuruluğu yaşayan, alerji problemi bulunan veya yüzen sporcular için lens kullanımı derdi ortadan kalkıyor. Liv Hospital Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Beden gece lensleri hakkında bilgi verdi.

Gece uyurken kullanılıyor

Lens kullanımı, gözlük kullanımı ile kıyaslandığında hastaya net ve geniş açılı görüntü sağlar ve gözlüksüz bir hayat sunar. Ancak lens bakımı, göz kuruluğu ve alerji gibi sorunları da beraberinde getirir. Ayrıca lens solüsyonu ve kutusu bulundurma zorunluluğu da çoğu zaman bir yük olarak görünür. Özellikle tozlu ortamlarda veya ekran başında çalışanlar, aktif spor yapanlar için lens kullanmak çeşitli sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Uyumadan önce takılan ve uyandıktan sonra çıkarılan gece lensleri (Ortokeratoloji) ile gündüz lens ya da gözlük kullanımı ortadan kaldırıyor.

Lazer olamayanlar için büyük konfor sunuyor

Gece uyurken takılan gece lensleri gözün saydam tabakasını (Kornea) yeniden şekillendirir. Böylece gece takılan lens sayesinde gündüz lens veya gözlük takmaya gerek kalkmaz. Lazer olamayan birinin gündüz lens veya gözlük takmadan net bir görüşe sahip olması oldukça konforludur. Özellikle göz kuruluğu yaşayan, alerji problemi bulunan veya yüzme gibi spor aktivitelerinde bulunanları için gece lensleri büyük konfor sağlar.

Kimler kullanabilir?

Gece lensleri kullanımı için detaylı bir göz muayenesi ve kornea haritası gerekir. Uygun olanlarda lens kullanımı başlar ve yakın takip ile lenslerin göze uyumlu olduğu kontrol edilir. Ardından lensler hijyen kurallarına uygun olarak kullanılır ve altı ayda bir kontroller yapılır. 7-8 yaşlarından itibaren kullanılabilen gece lensleri henüz lazer yaşına gelmemiş hastalar için de iyi bir seçenektir.

Avantajları nelerdir?

Gözlük veya lens kutusu, solüsyonu taşıma mecburiyeti olmadan net görüş sağlar.

Özellikle alerji ve kuru göz gibi lens kullanımına bağlı problemler yaşayanlar için konforlu bir yaşam sunar.

Gündüz lens veya gözlük kullanmaya gerek kalmaz.

Uykuda tedavi sunar.

Göze zararsızdır.

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