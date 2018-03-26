Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

göz kuruluğu yaşayan, alerji problemi bulunan veya yüzen sporcular için lens kullanımı derdi ortadan kalkıyor. Liv Hospital Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Beden gece lensleri hakkında bilgi verdi.

Gece uyurken kullanılıyor



Lens kullanımı, gözlük kullanımı ile kıyaslandığında hastaya net ve geniş açılı görüntü sağlar ve gözlüksüz bir hayat sunar. Ancak lens bakımı, göz kuruluğu ve alerji gibi sorunları da beraberinde getirir. Ayrıca lens solüsyonu ve kutusu bulundurma zorunluluğu da çoğu zaman bir yük olarak görünür. Özellikle tozlu ortamlarda veya ekran başında çalışanlar, aktif spor yapanlar için lens kullanmak çeşitli sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Uyumadan önce takılan ve uyandıktan sonra çıkarılan gece lensleri (Ortokeratoloji) ile gündüz lens ya da gözlük kullanımı ortadan kaldırıyor.

Lazer olamayanlar için büyük konfor sunuyor



Gece uyurken takılan gece lensleri gözün saydam tabakasını (Kornea) yeniden şekillendirir. Böylece gece takılan lens sayesinde gündüz lens veya gözlük takmaya gerek kalkmaz. Lazer olamayan birinin gündüz lens veya gözlük takmadan net bir görüşe sahip olması oldukça konforludur. Özellikle göz kuruluğu yaşayan, alerji problemi bulunan veya yüzme gibi spor aktivitelerinde bulunanları için gece lensleri büyük konfor sağlar.