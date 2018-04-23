Bu maskelerle cildinizi yaza hazırlayın

İlkbaharın gelmesiyle beraber mevsim şartlarında olduğu gibi, ciltte de birtakım farklılaşmaların meydana geldiğini belirten Estetisyen ve Beslenme Koçu Emine Aytek, böğürtlen, beyaz çay, muz maskesi ile cildin yaza hazır olabileceğini söyledi.

Mie Estetik Güzellik Merkezi Estetisyen ve Beslenme Koçu Emine Aytek, “Özellikle cildimizin bahar aylarında diğer aylara nazaran mevsim koşullarına daha fazla reaksiyon göstermesinden dolayı cilt bakımı oldukça önemli bir hal alıyor. Cilt bakımında en büyük amaç cildi yeniden sağlıklı ve ışıl ışıl hale getirmektir. Ama doğru bakım için, doğru ürünler kadar doğru sıralamada önemlidir. Amaç cildi canlandırmak, cilt üzerindeki ölü deriden kurtulmak, hücre yenilemek, cildi beslemek, nemlendirmek, iyileştirmek, ilerleyen yaşlarda koruma altına almak” dedi.

Cildin gençliğin ve genç görünmenin en önemli aynası olduğunu ifade eden Aytek, “O nedenle cilt bakımını doğru ve sağlıklı yapmak için önce cilt tipimizi belirlememiz gerekiyor, ondan sonra cildimize uygun ürünlerle, meyve, sebze, çiçek vb. bakım yapmak gerekiyor. Elbette bu bakımı da kullanım koşullarına uygun olarak gerçekleştirmek önemli. Hangi ürün nereye ne kadar sürede uygulanabilir olması önemlidir” diye konuştu.

Estetisyen ve Beslenme Koçu Emine Aytek, ilkbaharda cildin tipine göre evde yapabilecek pratik maske tariflerini şöyle sıraladı:

“Cilt kuruluğuna karşı böğürtlen maskesi: 4 adet böğürtlen, 1 tatlı kaşığı süt kaymağı, 1 çay kaşığı bal. Böğürtleni ezin, bütün malzemeleri iyice karıştırın bu karışımı 10 ile 15 dakika kadar temiz ciltte bekletin, ardından yüzünüzü yıkayın. Haftada bir defa daha sonra 15 günde bir defa bu maskeyi uygulayarak cilt kuruluğundan kurtulabilirsiniz.

Yağlı ciltlere beyaz çay maskesi: 1 tatlı kaşığı beyaz çay suyu, Yarım portakal, 1 yemek kaşığı yeşil kil, 1 çay kaşığı biberiye yağı. Yarım portakal suyunu,1 tatlı kaşığı beyaz çay suyu,1 yemek kaşığı yeşil kil, 1 çay kaşığı biberiye yağı ile karıştırın. Temiz cildinize bu karışımı sürün. 15 ile 20 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yıkayıp günlük bakım ürünlerinizi kullanın. Bu maskeyi yağlı ciltler haftada bir kez yapmanızı öneririm.

Muz maskesi: Muzun içeriğinde bulunan lutein maddesi cilde uygulandığında ciltteki şişme ve iltihaplanmanın azalmasına yardımcı olur. Muzun antioksidan özelliği ciltteki zararlı bakterilerin temizlenmesine kolaylık sağlar. Bir muzun kabuğunun ıslak iç tarafını yüzünüze dairesel hareketlerle sürerek yüzünüzü kapatacak şekilde yüzünüze yerleştirin. Yüzünüzü muz kabuklarıyla örttükten sonra 20 dakika bekleyin. Ardından muz kabuklarını alarak, yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve hafifçe kurulayın.”