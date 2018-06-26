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"Bu seçimle milletimiz kazandı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2018 12:47 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Bu seçimle milletimiz kazandı, demokrasimiz kazandı, bu seçimle coğrafyadaki mazlumlar kazandı. Türkiye daha güçlenecek ve Türkiye'nin eli daha da güçlü bir şekilde mazlumların yanında olacak" - "Muhalefet eski ve sert, yıpratıcı dili son günlerde terk edeceği mesajı veriyor. Umarım bu mesaj kalıcı olur, ülkenin demokrasisine de katkı sağlar"

DUYGU YENER - YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Bu seçimle milletimiz kazandı, demokrasimiz kazandı, bu seçimle coğrafyadaki mazlumlar kazandı. Türkiye daha güçlenecek ve Türkiye'nin eli daha da güçlü bir şekilde mazlumların yanında olacak." dedi.

Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seçimle birlikte cumhurbaşkanlığı sistemine geçilerek yeni bir döneme adım atıldığını belirtti.

Milletin yeni sisteme geçiş konusunda 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla kararı aldığını anımsatan Demircan, "Şimdi uygulamasını yaptık. Bundan sonraki süreç, sistemin değiştirildiği dönem olarak önem arz ediyor. Kurumlar, mevzuat iyice yerleştirilecek. Ülke, ben inanıyorum ki çok önemli bir seçimi geçti. Bu seçimle milletimiz kazandı, demokrasimiz kazandı, bu seçimle coğrafyadaki mazlumlar kazandı. Türkiye daha güçlenecek ve Türkiye'nin eli daha da güçlü bir şekilde mazlumların yanında olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Demircan, seçim sonuçlarının dünyaya da önemli bir mesaj verdiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Milletimiz seçimle tanıştığı günden beri çok güzel örnekler sunuyor. Yargının denetiminde bütün siyasi katılımcıların doğrudan katıldığı, sandıkların güvenliğinin çok iyi tesis edildiği, başarılı seçimler yaptık. Bu seçimde de öyle oldu. Seçim sürecinde bizi üzen bir iki hadise oldu, bir arkadaşımızın kardeşi öldürüldü. Başka bir hadise de oldu. Onun dışında gerçekten sağlıklı bir seçim oldu."

- "Millet çok açık bir şekilde başkanını görevinin başına getirdi"

Seçim sonuçlarının ve milletin verdiği mesajların da doğru okunması gerektiğinin altını çizen Demircan, bu süreçten sonra herkesin durumunu değerlendireceğini bildirdi. Demircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletin verdiği mesaj istikametinde yürümeli. Millet çok açık bir şekilde başkanını en güçlü şekilde görevinin başına getirdi. Meclis'te yeni bir konsept inşa etti. Tek başına hiçbir siyasi partiye tam çoğunluğu vermedi. AK Parti'yi de çoğunluğun sınırına getirdi. Partiler bundan sonra bunları oturup değerlendirecekler. Biz de değerlendireceğiz. Milletimizin hizmetinde çalışmalarımızı en güçlü bir şekilde sürdüreceğiz."

Bakan Demircan, yeni sistemde Sağlık Bakanlığı açısından nasıl bir yapılanma olacağı konusunda ise "Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Yeni yapılanmayı önümüzdeki günlerde göreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni yapılanmanın ana hatlarıyla açıklandığını dile getiren Demircan, bu yeni yapılanmanın çok daha fonksiyonel ve etkin olacağını bildirdi. Kararların daha hızlı alınabileceğini anlatan Demircan, "Kararları daha hızlı hayata geçirilebilme, daha geniş katılımlı kararlar oluşturabilme imkanı sunan bir yapılanma olacak. Türkiye bu tercihi ile geleceğini daha da güvence altına aldı." ifadelerini kullandı.

- "Muhalefet, eski ve sert yıpratıcı dili terk edeceği mesajı veriyor"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamalar konusunda ise Demircan, şunları kaydetti:

"Muhalefet eski ve sert, yıpratıcı dili son günlerde terk edeceği mesajı veriyor. Umarım bu mesaj kalıcı olur, ülkenin demokrasisine de katkı sağlar. Aslolan millettir. Millete hizmet noktasında iktidarın ve muhalefetin rolü vardır. Bu roller muhalefet için her şeye karşı olmak değildir. Hakkı teslim etmektir. Türkiye için olumlu bir adım olarak değerlendiririm."

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