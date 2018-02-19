Bu virüs yeni doğan bebekleri tehdit ediyor!

Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. İncilay Üstündağ, RSV virüsü ve korunma yolları ile ilgili bilgi verdi.

Çocukların yüzde 90’ı ilk 2 yaşında bu virüsle karşılaşıyor



RSV, her yaştan insani tehdit eden, çok yaygın ve bulaşıcı bir virüstür. İnsandan insana temas ile, enfeksiyon taşıyan eşyalara dokunmakla hızla bulaşır. Özellikle salgın dönemlerinde, nezle sanılan kişiler, gün içinde sık sık temas edilen kapı kolları, çocukların oyuncakları, hatta kıyafetleri adeta virüs saçar. Virüs sert yüzeylerde saatlerce canlı kalabilir. Çocukların yaklaşık yüzde 90’ı ilk 2 yas içinde bu virüsle karşılaşmakta ve hastalığı ateş-nezle-öksürük şeklinde bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak atlatmaktadır. Büyük çocuklarda grip gibi geçtiği halde yeni doğanlar için tehdit oluşturuyor.

Yenidoğan ve prematüre bebekler için ölümcül olabilir



RSV özellikle yeni doğan ve prematüre dünyaya gelmiş bebekler için hayatı tehdit edici boyutlara gelebilmektedir. Bağışıklık cevabı henüz gelişmemiş veya doğuştan kalp hastalığı gibi risk taşıyan bebeklerde hızla akciğerlere inip bronşit veya zatürreye yol açar. Solunum sıkıntısı, oksijen yetersizliği, beslenme bozukluğu gibi belirtilerle hastaneye yatırılan bebeklerin bir kısmı cihazla solunum desteğine ihtiyaç duyar. Ne yazık ki kesin tedavisi bulunmadığından bazen ölümle sonuçlanabilir. Tedavisi tamamlanmış bebeklerde de ilerleyen dönemde tekrarlayan ve kronik akciğer hastalığı geliştirme riski yüksektir.