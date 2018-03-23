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Bu yöntem ağrılara son veriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Bu yöntem ağrılara son veriyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hacer Özçelikörs, kuru iğneleme tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.
Pek çok kişi halk arasında kulunç olarak bilinen vücudundaki farklı ağrı türleriyle baş etmek için çözüm arıyor. Kas romatizması da denilen miyofasial ağrı sendromu, bu ağrılar arasında en sık rastlanan bir sağlık sorunu. Baş, boyun, sırt, bel ve omuz ağrıları, hassasiyet ve hareket kısıtlılığı ile belirti veren sendroma, stres, kasların aşırı kullanımı, gün içinde kolun ve bacağın tekrarlayan hareketlerle kullanımı, travmalar ve doğumsal faktörler neden oluyor. Kişilerin günlük yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bu ağrılara kuru iğneleme tedavisi son veriyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hacer Özçelikörs, kuru iğneleme tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

“Tedavide yüzde 95 başarı sağlanıyor”
Özçelikörs, ağrıların nedeninin genellikle kas spazmları olduğunu belirterek, “Kas-iskelet hastalıklarında ağrıların en sık nedeni genellikle kas spazmları oluyor. Kasılan ve kısalan kaslar eklemlere, omurgalar arasındaki disklere, damar ve sinirlere bası yaparak ağrıya neden oluyor. Kuru iğneleme tedavisinde yeterli uzunlukta ve oldukça ince uçlu iğneler, spazm olan kaslara batırıldığında kas içindeki tetik noktaları gevşiyor ve spazmı, dolayısıyla da ağrıları ortadan kaldırıyor. Bu tedavi yönteminde yüzde 95 başarı sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

“4-5 seans yeterli geliyor”
Acıbadem Eskişehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hacer Özçelikörs, tedavinin 4-5 seanstan oluştuğundan bahsederek, “Genellikle haftada birkaç kez uygulanan tedavi 4 ya da 5 seanstan oluşuyor. Uygulama 15-20 dakika sürüyor. Kuru iğneleme tedavisinin, fizik tedavi, ilaç tedavisi, kinezyoterapi ve kaplıca tedavisi ile birlikte kullanılabileceğini söyleyen Dr. Hacer Özçelikörs, “Akupunktur ile karıştırılmaması gereken kuru iğnelemenin hiçbir yan etkisi bulunmuyor.Çok ince olması nedeniyle genellikle kişiler iğneyi hissetmiyor. Bu nedenle iğne fobisi olanlar da rahatlıkla tedavi olabiliyor. Bunun yanı sıra içeriğinde ilaç olmaması nedeniyle herhangi bir ilaca karşı alerjisi olan kişilerde de uygulanabiliyor” diye belirtti.

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