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Bu yöntem böbrekleri koruyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

78 yaşındaki hasta, ilaç kullanmayı gerektirmeden karbondioksit anjiyografisi ile yapılan operasyonla hayata bağlandı.Bir süre önce Manisa’da göğüs ağrılarından dolayı gittiği hastanede bypass ameliyatı olan emekli devlet memuru Erduran Eriş’e (78), operasyonun ardından aort anevrizması (ana damar genişlemesi) teşhisi kondu.

Bu yöntem böbrekleri koruyor

78 yaşındaki hasta, ilaç kullanmayı gerektirmeden karbondioksit anjiyografisi ile yapılan operasyonla hayata bağlandı.
Bir süre önce Manisa’da göğüs ağrılarından dolayı gittiği hastanede bypass ameliyatı olan emekli devlet memuru Erduran Eriş’e (78), operasyonun ardından aort anevrizması (ana damar genişlemesi) teşhisi kondu. Ancak böbrek fonksiyon testleri yüksek çıkan ve olası bir operasyonda böbreklerini kaybetme riski olan Eriş’e doktorlar ilaç kullanımını gerektiren ikinci bir ameliyat için izin vermedi.
Erduran Eriş kızı Tülay Boysen ile birlikte internetten yaptıkları araştırmada Medical Park İzmir Hastanesinde ilaç kullanmayı gerektirmeden karbondioksit anjiyografisi ile operasyon yapıldığını öğrendiler. Eriş, Radyoloji uzmanı Dr. Mahir Yıldırım ve Kalp Damar Cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Koray Aykut yönetimindeki karbondioksit anjiyografisi kullanılarak yapılan ameliyat ile böbrekleri zarar görmeden sağlığını geri kazandı.

Karbondioksit kanda çözülüyor
Karbondioksit anjiyografisi ilaçsız bir yöntem olduğu için böbreklere zararı olmadığını kaydeden Radyoloji uzmanı Dr. Mahir Yıldırım, “Aort anevrizması tedavisinin kapalı yöntemle ile yapılması açık yönteme göre daha kolay. Bu operasyonda görüntü almak için bir stent yerleştiriliyor. Yerleştirilen stendin böbrek damarlarının altından başlayıp her iki bacağa giden damarlara uzanması ve doğru şekilde pozisyon alması gerekiyor. Gerekli ölçümler yapılması lazım. Bunlar için de hep opak madde (ilaç) kullanılıyor. Opak madde kullanımı da hastayı böbrek yetmezliğine götürebiliyor. Hastayı böbrek yetmezliğinden korumak için biz işlemi karbondioksit anjiyografisi ile yaptık. Karbondioksit kanda çözülmüş halde bulunan bir gaz. Hastaya verdiğimiz zaman da karbondioksiti, hastanın kanında çözülüyor ve akciğerlerinden atılıyor. Bu yüzden hastaya bir zararı yok” dedi.

“Ameliyat çok rahat geçti”
Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan 2 çocuk babası Erduran Eriş, “Böbreklerimin hasta olduğunu ve ana damarlarımın değişmesi için müsaade edilmediğini öğrendim. Ancak Medical Park İzmir’de bu operasyonun yapılacağını öğrendik ve Allah razı olsun doktorlardan çok rahat bir ameliyat geçirdim. Şu anda çok iyiyim” diye konuştu.

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