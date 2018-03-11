HABER

Bu yöntemle cilt sarkmalarına veda edin

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Esen İbrahim Karakaya, fokus ultrasonun sarkmış cilt bölgelerini toparlamada çok etkili bir yöntem olduğunu söyledi.
Ameliyatsız yüz germe işlemleri arasında bulunan fokuslu ultrason yönteminde, ultrason dalgalarını taşıyan uygulama başlığı cilde temas ettirilerek, cilt ve cildin alt katmanları monitörde görüntüleniyor. Tespit edilen uygulama alanlarında cildin yaklaşık 1,5 milimetre ile 4,5 milimetre altına uygulanan işlem ile de ciltte sıkılaşma meydana geliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Esen İbrahim Karakaya da fokuslu ultrason uygulamasının senede bir defa yapılmasının önerildiğini bildirdi. Op. Dr. Karakaya, "Uygulama yüksek yoğunluklu fokus ultrason olarak biliniyor. Odaklanmış ultrason dalgaları cildin yaklaşık 1,5, 3,5 ve 4,5 milimetre altında termokoagülasyon dediğimiz 65-75 derecelik ısı odakları oluşturuyor. Daha sonra 2-3 aylık bir süre içerisinde yüzümüzün astarında bir toparlanma meydana geliyor. Özellikle gıdı bölgesindeki ve yanakların yan taraflarındaki sarkmış cildi toparlamada çok etkili bir yöntem. Genelde 40-45 yaşlarında başlayıp 60 yaşlarında gıdı bölgesinde belirginliği olan, yanak bölgelerinde sarkması olan hastalarda oldukça etkili. Genelde bu tür hastalar başvuruyor. Bu uygulamanın senede bir defa yapılması önerilmektedir" diye konuştu.

Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntülerKeltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
'Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!''Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bel ağrılarının sadece yüzde 8’i bel fıtığı

Bel ağrılarının sadece yüzde 8’i bel fıtığı

Burun estetiğinde Let Down tekniği ve 3D Crisalix uygulaması

Burun estetiğinde Let Down tekniği ve 3D Crisalix uygulaması

Kadına şiddetin engellenmesinde çocuk eğitimi önemli

Kadına şiddetin engellenmesinde çocuk eğitimi önemli

Uşak’ta Dünya Böbrek Günü etkinlikleri

Uşak’ta Dünya Böbrek Günü etkinlikleri

Dünyada her 10 kişiden biri böbrek hastası

Dünyada her 10 kişiden biri böbrek hastası

Parmak emme alışkanlığı çeneyi bozuyor

Parmak emme alışkanlığı çeneyi bozuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.