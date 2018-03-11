Bu yöntemle cilt sarkmalarına veda edin

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Esen İbrahim Karakaya, fokus ultrasonun sarkmış cilt bölgelerini toparlamada çok etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Ameliyatsız yüz germe işlemleri arasında bulunan fokuslu ultrason yönteminde, ultrason dalgalarını taşıyan uygulama başlığı cilde temas ettirilerek, cilt ve cildin alt katmanları monitörde görüntüleniyor. Tespit edilen uygulama alanlarında cildin yaklaşık 1,5 milimetre ile 4,5 milimetre altına uygulanan işlem ile de ciltte sıkılaşma meydana geliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Esen İbrahim Karakaya da fokuslu ultrason uygulamasının senede bir defa yapılmasının önerildiğini bildirdi. Op. Dr. Karakaya, "Uygulama yüksek yoğunluklu fokus ultrason olarak biliniyor. Odaklanmış ultrason dalgaları cildin yaklaşık 1,5, 3,5 ve 4,5 milimetre altında termokoagülasyon dediğimiz 65-75 derecelik ısı odakları oluşturuyor. Daha sonra 2-3 aylık bir süre içerisinde yüzümüzün astarında bir toparlanma meydana geliyor. Özellikle gıdı bölgesindeki ve yanakların yan taraflarındaki sarkmış cildi toparlamada çok etkili bir yöntem. Genelde 40-45 yaşlarında başlayıp 60 yaşlarında gıdı bölgesinde belirginliği olan, yanak bölgelerinde sarkması olan hastalarda oldukça etkili. Genelde bu tür hastalar başvuruyor. Bu uygulamanın senede bir defa yapılması önerilmektedir" diye konuştu.