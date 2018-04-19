Bu yöntemle, yatarak ağrılardan kurtulmak mümkün

Eskişehir Özel Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, Manyetik Alan Tedavisi ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

Manyetik Alan Tedavisi’nin son yıllarda Avrupa’da ve özellikle ülkemizde yaygınlaşan bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Dr. Tünerir, tedaviyi; “Bu yöntem; manyetik akımların, insan vücudunda kas, iskelet ve sinir sistemine etki ederek dokuların iyileştirilmesine dayanır. Bu tedavide; alçak frekanslı ve 0,5 ile 100 hertz’ e kadar olan frekanslar kullanılmaktadır, özellikle insan vücudunda hücre zarı geçirgenliğini arttırarak, kas sinir sistemi hücrelerinin içine kalsiyum magnezyum iyonlarının girişini arttırır ve böylece hücrelerde iyileşmeyi sağlar” diye anlattı.

Aynı zamanda masaj yapıyor

Özellikle son yıllarda çağımızın hastalığı olan fibromiyaljide de Manyetik Alan Tedavisi’ nin çok yaygın olarak kullanıldığını belirten Dr. Tünerir, “Fibromiyaljide bozulmuş olan kas sisteminin tekrar düzene sokulması manyetik alanla mümkün olmaktadır” dedi. Manyetik Alan Tedavisi uygulamasında magnoterapi dediğimiz cihazın kullanıldığını aktaran Dr. Türkan Tünerir, “Bu cihazda bazen fileksipet dediğimiz manyetik alan veren petler kullanılmakta, bu dikey akım vermektedir. Bunlar, hastanın en sık gördüğümüz boyun ve sırt ağrılarına dikey akım tedavisi uygulayarak, titreşimle aynı zamanda masaj yapar gibi tedavi uygulamaktadır” şeklinde konuştu.

Ağrılar çabuk geçiyor

Dr. Türkan Tünerir, şöyle konuştu:

“Halk arasında yumuşak doku romatizması olarak da bilinen Fibromiyalji hastalığının yanı sıra; çok yaygın olarak görülen boyun, sırt ağrılarında ve eklemlerdeki ağrılarda belli noktalarda mevcut ağrıları gidermek için yaygın olarak Manyetik Alan Tedavisi’ ni uyguluyoruz. Bu cihazımızda manyetik alan verirken, hastamızın vücuduna aynı zamanda manyetik alanın titreşimiyle masaj da uygulanmaktadır. Manyetik alan silindir elektrot yöntemiyle de; kas hücreleri üzerine düz akım verilerek, kas iskelet sistemindeki kas hücreleri, sinir hücreleri, hem de kemik hücreleri olumlu etkilenmektedir. Tedavi ile hastaların ağrısı çabuk geçmekte ve tedavi sonrasında da hastalar, yaygın kas iskelet sistemi ağrılarından kurtulabilmektedirler.”

Tedavi sırasında hasta ağrı duymaz

Manyetik Alan Tedavisi’ nin aynı zamanda; boyun, bel fıtıkları, sırt ağrıları, kireçlenmeler ve siyatik ağrıları gibi pek çok alanda daha kullanıldığını belirten Dr. Tünerir, yöntemin hasta için çok konforlu olduğuna dikkat çekti. Dr. Türkan Tünerir, şunları söyledi:

“Tedavi sırasında hastamız giysileriyle, sırt üstü ve rahat bir şekilde yatarken, Manyetik Alan Tedavisi uygulanmaktadır. Genellikle boyun, bel, sırt kaslarına uyguladığımız gibi, kalça eklemi üzerindeki tetik noktalar, diz ve ayak bileği üzerindeki tetik noktalara da frekans verebilmekteyiz. Bunun yanı sıra da en çok hastanın hangi bölgesinde ağrısı var ise örneğin bel ve kalçalar arasında da gezdirebiliriz cihazımızı. Uygulama sırasında hastada herhangi bir ağrı duyulmaz, ağrısız bir işlemdir. Girişimsel olmayan -cerrahi olmayan- bir yöntemdir, hastanın ağrılarını giderdiği gibi aynı zamanda rahatlamasını da sağlamaktadır.”

Manyetik Alan Tedavisi’ nin 10 ile 20 seans arasında yapıldığını aktaran Türkan Tünerir, “Tedavi süresi günlük yaklaşık 20 dakikadır, hem kolay hem de etkili bir tedavi yöntemidir” diye konuştu.