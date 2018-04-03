BUDO iskelesinde kanserle mücadele anlatıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde vatandaşlara kanser hastalığı anlatıldı.
Sağlık kurumu personeli ile kanserle mücadele dernekleri, Kanserle Mücadele Haftası münasebetiyle BUDO iskelesinde vatandaşları bilgilendirdi. Feribot iskelesinde toplanan sağlıkçılar, kanserle mücadeleyi anlattı. Halka bilgilendirme yapan temsilciler, kanserin zahmetli ve zor şartlarda süren tedavisinin büyük külfet getirdiğini söylediler. Kanserde erken teşhisin hayat kurtarmada en önemli unsur olduğuna dikkat çekildi.
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