Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, Buerger hastalığı genellikle 20–50 yaşlarındaki erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülmektedir. Ancak tütün ürünleri özellikle sigara kullanımı kadınlarda da arttığı için, görülme sıklığı onlarda da artmaktadır. Sigara ya da tütün kullanımı bu hastalığın en önemli sebebidir. Anjiografi, doppler ultrasonografi tanı koymada yardımcı yöntemlerdir. Ayrıca hastanın yaşam şekli, şikayetleri ve fizik muayene tanı da yardımcı etkenlerdir.

BELİRTİLERİNİ GÖRMEZDEN GELMEYİN



Buerger hastalığında ayak ve elde özellikle herhangi bir hareket olmadığı anlarda şiddetli ağrı ve yaralar olur. Hastaların büyük bölümünde uzun süre devam eden ayak, ellerde üşüme, soğukluk hissi ve uyuşma, deri renginde değişme gözlenir. Ağrı başlangıçta yürüme ile gelirken bir süre sonra istirahat halinde de olmaya ve topallamaya başlanır. Çoğu kez parmaklarda basit nedenlerle başlayan ve bir türlü iyileşmeyen çok ağrılı yara, iltihap veya kangren ortaya çıkabilir.

BACAĞINIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ



Buerger hastalığının en önemli sonucu sürekli ağrı ve kangrenler nedeni ile organların kaybı ya da kesilmesidir. Ayaklardaki yaralar hastaların yüzde 70’e yakınında görülür. Hastaların dörtte birinden fazlasında bacak ya da ayak kesilmesi gerekmektedir. Bu nedenle erken teşhis çok önemlidir.