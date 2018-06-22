Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da sağlık alanında önemli aşamalar kaydedildiğini belirterek, "Bunlarla beraber Avrupai düzeye inşallah ulaşmış oluruz diye düşünüyorum ama hizmetler devam edecektir. Bugün daha iyi olanın, yarın çok daha iyi olması için mücadelemiz devam edecektir.'' dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa Sağlık Müdürü Dr. Himmet Durgut ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye ek binasında incelemelerde bulundu ve hastaları ziyaret etti.

Hastane çıkışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'da sağlık sorunlarını çözmek için mücadele ettiklerini ve bu anlamda önemli işler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fakıbaba, daha önce söz konusu hastanede kadın doğum ve yenidoğan yoğun bakım servislerinin açılacağının sözünü verdiklerini hatırlatarak, bunu yerine getirdikleri için mutlu olduklarını aktardı.

Kentin yanı sıra ilçelere de yeni sağlık binaları kazandırdıklarını vurgulayan Ahmet Eşref Fakıbaba, şunları kaydetti: