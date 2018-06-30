Bulunan donörlerden iyi haber gelmedi annesi çare olacak

Doktorlar, 55 yaşındaki Alman donörü "yaşı büyük" olduğu için elemek zorunda kaldı. Yine Almanya ve Güney Kıbrıs'ta yaşayan iki adaya ise sisteme verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılamadı. Türkiye'de yaşayan 34 yaşındaki donör ise son anda verici olmayı kabul etmedi.

Hastanedeki ilk tetkiklerde aile fertleri arasında uygun donör tespit edilemedi ancak Almanya'da 2, Güney Kıbrıs ve Türkiye'de de tam uyumlu birer donör bulundu.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine başlanan ve kemoterapi alan Emre'nin yaşaması için doktorların "ilik nakli şart" demesi üzerine yurt içi ve dışında uygun donör arandı.

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Tedavisi için kök hücre nakli olması gereken, yurt içinde ve dışında bulunan uyumlu 5 donörden aylarca olumlu yanıt gelmesini bekleyen 9 yaşındaki Emre Çatal'ın daha fazla zaman kaybetmemesi için yarı uyumlu annesi umut olacak.

Ömer Faruk Çatal, uygun donör için aylarca beklediklerini ancak şanslarının yaver gitmediğini dile getirerek, kanserin nüksetmemesi için kısmi uyumlu vericiden nakil yöntemini kabul etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Baba Ömer Faruk Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin ve yakınlarının "Emre'ye umut ol" başlıklı kampanyalar hazırladığını, sosyal medya kullanıcılarını kemik iliği bağışçısı olmaya davet ettiğini hatırlattı.

Emre'nin hastalığının nüksetmemesi için doktorlar acil nakil önerince son çare olarak felsefe öğretmeni olan ve aylarca çocuğunun başından ayrılmayan anne Aysen Çatal gönüllü oldu.

Son olarak 10'da 9 oranında uyumluluk tespit edilen bir başka Alman donöre de ulaşılamadı.

Tam uyumlu donörlere göre kısmı vericiden nakilde tedavi şansının düştüğüne dikkati çeken Çatal, "Zamanımız az kaldığı için bu yöntemi kabul ettik yoksa hastalık nüksedebilir ve Emre'nin iyileşme şansı çok düşük olabilirdi." dedi.

- Şimdi başka çocuklar için umut arıyorlar

Türkiye'de hala binlerce çocuğun yaşamak için kemik iliği nakline ihtiyacı olduğunu ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak istediklerini belirten Çatal, şunları kaydetti:

"İnsanları bilinçli olmaya davet ediyor ve nakilden korkmamalarını öneriyoruz. Sağlık Bakanlığı, yetkili makamlar ve hastaneler çocuk kadar donörün sağlığını da önemsiyorlar. Emre için başlattığımız kampanya sürüyor. Bizim için artık geç ama diğer çocuklara umut olabilir. Çünkü yaşam bekleyişi çok zor. Donörlerden olumsuz haber alınca yaşadığımız hayal kırıklığının tarifi mümkün değil."

Baba Çatal, "haploidentik" adı verilen kısmi uyumlu vericiden nakil ile tedavi şansının yüzde 70 civarında olduğunu öğrendiklerini aktardı.

Anne Aysen Çatal ise tek isteğinin oğlunun iyileşmesi olduğunu dile getirerek, "Emre'nin en büyük hayali, futbolcu olabilmek. Ben de bir anne olarak onu yaşatmak ve hayallerini gerçekleştirdiğini görmek istiyorum." dedi.

