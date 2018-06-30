HABER

Bulunan donörlerden iyi haber gelmedi annesi çare olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

Kök hücre nakli olması gereken lösemi hastası 9 yaşındaki Emre Çatal için yurt içi ve dışında bulunan 5 uygun donörden çeşitli nedenlerle olumlu sonuç alınamaması üzerine yüzde 50 uyumlu anneden nakil yapılmasına karar verildi - Oğluna ikinci kez hayat vermeye hazırlanan anne Aysen Çatal: - "Emre'nin en büyük hayali, futbolcu olabilmek. Ben de bir anne olarak onu yaşatmak ve hayallerini gerçekleştirdiğini görmek istiyorum" - Baba Ömer Faruk Çatal: - "İnsanları bilinçli olmaya davet ediyor ve nakilden korkmamalarını öneriyoruz. Donörlerden olumsuz haber alınca yaşadığımız hayal kırıklığının tarifi mümkün değil"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Tedavisi için kök hücre nakli olması gereken, yurt içinde ve dışında bulunan uyumlu 5 donörden aylarca olumlu yanıt gelmesini bekleyen 9 yaşındaki Emre Çatal'ın daha fazla zaman kaybetmemesi için yarı uyumlu annesi umut olacak.

Kütahya'da yaşayan ve öğretmen olan Ömer Faruk-Aysen Çatal çiftinin Tavşanlı Tarhan İlkokulu 2. sınıfta okuyan oğlu Emre Çatal'a lösemi teşhisi konulduktan sonra aile İzmir'e taşındı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine başlanan ve kemoterapi alan Emre'nin yaşaması için doktorların "ilik nakli şart" demesi üzerine yurt içi ve dışında uygun donör arandı.

Hastanedeki ilk tetkiklerde aile fertleri arasında uygun donör tespit edilemedi ancak Almanya'da 2, Güney Kıbrıs ve Türkiye'de de tam uyumlu birer donör bulundu.

Doktorlar, 55 yaşındaki Alman donörü "yaşı büyük" olduğu için elemek zorunda kaldı. Yine Almanya ve Güney Kıbrıs'ta yaşayan iki adaya ise sisteme verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılamadı. Türkiye'de yaşayan 34 yaşındaki donör ise son anda verici olmayı kabul etmedi.

Son olarak 10'da 9 oranında uyumluluk tespit edilen bir başka Alman donöre de ulaşılamadı.

Emre'nin hastalığının nüksetmemesi için doktorlar acil nakil önerince son çare olarak felsefe öğretmeni olan ve aylarca çocuğunun başından ayrılmayan anne Aysen Çatal gönüllü oldu.

Tetkiklerinde 10'da 5 uyumluluk tespit edilen anneden oğluna Antalya'daki bir hastanede gelecek hafta kemik iliği transplantasyonu gerçekleştirilecek.

- Kısmı vericiden nakille tedavi şansı daha düşük

Baba Ömer Faruk Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin ve yakınlarının "Emre'ye umut ol" başlıklı kampanyalar hazırladığını, sosyal medya kullanıcılarını kemik iliği bağışçısı olmaya davet ettiğini hatırlattı.

Kısa sürede büyük ilgi gören kampanya kapsamında öğrencilerin broşürler hazırladığını, sokağa çıktığını belirten Çatal, birçok kişinin gönüllü donörlük başvurusunda bulunarak aileye moral verdiğini vurguladı.

Ömer Faruk Çatal, uygun donör için aylarca beklediklerini ancak şanslarının yaver gitmediğini dile getirerek, kanserin nüksetmemesi için kısmi uyumlu vericiden nakil yöntemini kabul etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Tam uyumlu donörlere göre kısmı vericiden nakilde tedavi şansının düştüğüne dikkati çeken Çatal, "Zamanımız az kaldığı için bu yöntemi kabul ettik yoksa hastalık nüksedebilir ve Emre'nin iyileşme şansı çok düşük olabilirdi." dedi.

- Şimdi başka çocuklar için umut arıyorlar

Türkiye'de hala binlerce çocuğun yaşamak için kemik iliği nakline ihtiyacı olduğunu ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak istediklerini belirten Çatal, şunları kaydetti:

"İnsanları bilinçli olmaya davet ediyor ve nakilden korkmamalarını öneriyoruz. Sağlık Bakanlığı, yetkili makamlar ve hastaneler çocuk kadar donörün sağlığını da önemsiyorlar. Emre için başlattığımız kampanya sürüyor. Bizim için artık geç ama diğer çocuklara umut olabilir. Çünkü yaşam bekleyişi çok zor. Donörlerden olumsuz haber alınca yaşadığımız hayal kırıklığının tarifi mümkün değil."

Baba Çatal, "haploidentik" adı verilen kısmi uyumlu vericiden nakil ile tedavi şansının yüzde 70 civarında olduğunu öğrendiklerini aktardı.

Anne Aysen Çatal ise tek isteğinin oğlunun iyileşmesi olduğunu dile getirerek, "Emre'nin en büyük hayali, futbolcu olabilmek. Ben de bir anne olarak onu yaşatmak ve hayallerini gerçekleştirdiğini görmek istiyorum." dedi.

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Her 4 kişi bu sorundan dert yanıyor! Aşırı terlemede botoks yöntemi! Her 4 kişi bu sorundan dert yanıyor! Aşırı terlemede botoks yöntemi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Çatal Kemik Iliği lösemi nakil

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

İlginizi Çekebilir

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Saç ekiminde büyük tehlike!

Saç ekiminde büyük tehlike!

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Her 4 kişi bu sorundan dert yanıyor! Aşırı terlemede botoks yöntemi!

Her 4 kişi bu sorundan dert yanıyor! Aşırı terlemede botoks yöntemi!

Mide balonu nedir? Mide balonu obezite hastalarına umut oldu

Mide balonu nedir? Mide balonu obezite hastalarına umut oldu

Vajinismus tedavisi nasıl yapılır? Vajinismus tedavisinde tamamlayıcı tıp yöntemleri kullanılabilir mi?

Vajinismus tedavisi nasıl yapılır? Vajinismus tedavisinde tamamlayıcı tıp yöntemleri kullanılabilir mi?

Yüz gençleştirme estetikleri

Yüz gençleştirme estetikleri

Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? İşte uzman tavsiyeleri...

Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? İşte uzman tavsiyeleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.