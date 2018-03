Burhaniye bin 803 kilo hafifledi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Obeziteyle Mücadele Birimi’nin ücretsiz diyetisyen hizmeti meyvelerini vermeye devam ediyor. Düzenli olarak diyetisyene giden 475 danışanın, 2017’nin Ocak ayından bugüne kadar verdiği toplam kilo 1 ton 803,4 kilograma ulaştı.

Yaz aylarında; deniz, düğün ve mezuniyet sezonu yaklaşırken pek çok kişinin fiziksel görünüm kaygısı da artıyor. Görsellik bir yana asıl önemli olanın sağlık olduğunu bilen ve bu nedenle obezite ile mücadele kapsamında, vatandaşına yaklaşık iki senedir ücretsiz diyetisyen hizmeti veren Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün verileri dikkat çekiyor. Kilolu olduğunu düşünen her vatandaşın yararlanabildiği diyetisyen hizmeti için bugüne kadar 1000’e yakın danışanın belediye kapısını çaldığı belirtiliyor.

Randevu sistemiyle verilen diyetisyen hizmetine başvurulduğunda, basmakalıp, hazır bir taslak liste yerine kişiye özel beslenme programları hazırlanıp, kişilerin yeme alışkanlıklarına uygun diyet listeleri veriliyor. Burhaniye Belediyesi; aç kalmadan doya doya kilo vermek, rahat yürümek, merdivenleri nefes nefese kalmadan çıkmak, bel fıtığı, kireçlenme, dizlerde sıkıntı gibi şikayetleri hafifletmek, kolesterolü düşürmek, kan şekeri dengesini oturtmak yani uzun vadede total yaşam kalitesini yükseltmek isteyen her vatandaş için hizmet vermeye devam ediyor.

Yağ fazlalığı kadar düşük veya yetersiz yağ oranı da sağlık açısından oldukça sakıncalı durumlar doğurabiliyor. Vatandaşlarına kilo alma konusunda da yardımcı olan Burhaniye Belediyesi, beslenme alışkanlıklarındaki düzensizlikler, yetersizlikler veya yanlışlıklar konusunda halka doğru yolu gösterme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kilo vermeye çalışan danışanlara, ihtiyaç duyulduğunda motivasyon amaçlı psikolojik destek de yine Burhaniye Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Strese bağlı yeme bozukluğu olan vatandaşlar, belediyenin Psikolojik Danışma Merkezi’nden destek alabiliyor.

Burhaniye Belediyesi, vatandaşlarını sağlıklı yaşama sevk etmek amacıyla ücretsiz zumba eğitimleri vermeye de devam ediyor. Belediyenin uzun soluklu projelerinden olan zumba eğitimleri, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma sabahları Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor. Dersler, çalışan vatandaşlar için de haftada bir gün Salı akşamları düzenleniyor.

Birçok hastalığın tetikleyicisi olan obeziteyle mücadele kapsamında verilen hizmetlerle vatandaşları sağlıklarına kavuşturmaya büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, diğer belediyelere örnek projeler üreten tüm çalışma arkadaşlarına ve belediye diyetisyeni Yusuf Kenan Özkaraman’a teşekkür etti. Birçok kişinin sağlıklı beslenmeyi bilmediğini, çünkü bunun eğitiminin okullar dahil hiçbir yerde verilmediğini vurgulayan Uysal, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri projelerle Burhaniye halkına hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.