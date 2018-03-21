Burhaniye meme kanseri konusunda bilgilenecek

Meme, Tiroid Hastalıkları ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Çalıkapan, Burhaniyelileri meme kanseriyle ilgili bilgilendirmek üzere ilçeye geliyor. Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyum, 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 13.00’da Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Günümüzde meme kanseri, kadınlar arasında en sık görülen hastalıklardan biri olmakla birlikte, hekimler her zaman erken tanının önemine dikkat çekiyor. Burhaniye Belediyesi, vatandaşların meme kanserinin tanısı, tedavisi ve takibiyle ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlediği sempozyuma, tüm Burhaniye halkını davet etti.
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