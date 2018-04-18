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Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 08:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında sona yaklaşıldı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında sona yaklaşıldı. Haziran ayı sonlarına kadar hizmete girmesi planlanan 100 yataklı yeni Devlet Hastanesi çalışmalarının yüzde 97 seviyesinde gerçekleştiği ve çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasının ardından inşaat ve imalat çalışmalarının tamamlanacağı ifade edildi.
Kaymakam Hüseyin Öner, beraberinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Vurupalmaz ile birlikte hastane inşaatında inceleme yaparken, firma yetkililerinden bilgiler aldı. Kaymakam Öner, tıbbi malzemeler ve mefruşat eksiğinin de giderilmesiyle hastanenin hizmete hazır hale geleceğini söyledi. Öner,” Vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak için hastanenin bulunduğu konuma Burhaniye Belediyesi tarafından kavşak, üst geçit, trafik ışıklandırması yapılması düşünülmektedir. Ayrıca, şehir içi mutat taşıtların hastaneye ulaşımının sağlanması planlanmaktadır. Burhaniye’mize her alanda olduğu gibi sağlık alanında da en iyi hizmetleri kavuşturma gayreti içerisindeyiz. Yeni yapılan Devlet Hastanesi ile ilçemiz sağlık hizmetleri konusunda daha kaliteli bir hizmete kavuşacaktır. Bu amaçla da Burhaniye’nin marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlemesini sağlayacağız” dedi. Burhaniye Devlet Hastanesi toplam 30 bin metre kare kapalı alana sahip olacak.

Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor

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Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor

Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor
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Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor

Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor
3 / 6

Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor

Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor
4 / 6

Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor

Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor
5 / 6

Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor

Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor
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Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor

Burhaniye yeni Devlet Hastenesi’ne kavuşuyor
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