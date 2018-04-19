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Burhaniye’de belediyeden örnek sağlık hizmeti

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

’Önce Sağlık’ diyen Burhaniye Belediyesi, diğer belediyelere örnek olacak sağlık hizmetleri ile büyük takdir topluyor.

Burhaniye’de belediyeden örnek sağlık hizmeti

’Önce Sağlık’ diyen Burhaniye Belediyesi, diğer belediyelere örnek olacak sağlık hizmetleri ile büyük takdir topluyor. Belediye tarafından bir yılı aşkın süredir verilen ücretsiz psikolojik destek hizmetinden ilçede 515 kişinin yararlandığı ve 20 ailenin ise evliliklerinin kurtarıldığı açıklandı.
Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden iletişim problemi yaşayan eşler iki ay süreyle ayrı ayrı destek alıyor. Sonrasında ise danışma merkezine birlikte çağırılarak, aile danışmanlığı çalışmaları sürdürülüyor. Bireylerin birbirleriyle etkileşiminin incelendiği, iletişim bozukluklarıyla ilgili çalışmaların yapıldığı merkezde, bireylerin kendilerini tanımasına ve problem çözümünde kendilerine uygun kararlar alabilmesine yardımcı olunuyor. Danışanların çoğu; özgüven problemi, travma sonrası stres bozukluğu, davranış bozukluğu, aile içi iletişim bozukluğu, çocuk ve ebeveynleri arasındaki iletişim problemleri, ergenlik dönemi problemleri, sosyal fobiler, dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik bozukluğu, strese bağlı anksiyete ve sanal bağımlılık nedeniyle yardım almaya geliyor.
Burhaniyeli gençlerin Psikolojik Danışma Merkezi’nden destek almak üzere başvurduğu sorunların başında, sınav stresinden kaynaklanan problemler geliyor. Bugüne kadar, 13-18 yaş aralığında yaklaşık 150 genç, sınav kaygısıyla danışma merkezine başvurdu. Merkezde, sınav sırasında yaşanan unutma, çarpıntı, aşırı heyecan, kusma gibi sınav kaygısından kaynaklanan rahatsızlıklar konusunda çalışmalar yapılıyor.
Sağlıklı toplumun sağlıklı insanlardan oluşacağı düşüncesiyle yola çıkarak böyle bir hizmeti sunmaya başladıklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Psikolojik Danışma Merkezi’nin hizmetleri konusunda olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, kültürümüzde ailenin yerinin önemine dikkat çekti. Aile kavramının korunması ve bireylerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması konusunda hassas olduklarını vurgulayan Uysal, “Öncelikli hedeflerimizin arasında mutlu, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir Burhaniye inşa etmek var. Vatandaşlarımızın stresle başa çıkmalarını ve hayatın zorluklarına daha rahat göğüs germelerini sağlamada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğümüze ve Belediye Psikoloğumuz Ümran Acar’a özverili çalışmalarından ötürü halkımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Burhaniye’de belediyeden örnek sağlık hizmeti

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