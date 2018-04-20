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Burhaniye’de bu çift her yere bisikletle gidiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Burhaniye’de düzenlenen bisiklet turuna katılan çift ilgi odağı oldu.Her yere bisiklet gittiklerini söylen Erdem ve eşi Selma Varol çiftinin bisiklet aşkı katılanları hayran bıraktı.

Burhaniye’de düzenlenen bisiklet turuna katılan çift ilgi odağı oldu.
Her yere bisiklet gittiklerini söylen Erdem ve eşi Selma Varol çiftinin bisiklet aşkı katılanları hayran bıraktı. Yörede düzenlenen festivallere de katıldıklarını anlatan Erdem Varol, ”Ben eşimle birlikte bisiklet kullanmayı çok seviyoruz. Burhaniye’de bisiklet kullanımı için çok uygun bir yer. Arkadaşlarla birlikte bisikletlerle düzenlenen gezilere de katılıyoruz. Bu günde 6 kilometrelik parkurda pedal çevirdik. Bisiklet kullanmayı sağlık için herkese tavsiye ediyoruz” dedi.

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