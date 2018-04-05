Burhaniye’de hijyen denetimi

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafın hijyen kuralları konusundaki denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Özellikle pazartesi günleri kurulan Sebze ve Meyve Pazarındaki kontrollerini sıklaştıran zabıta ekipleri; yıkanmadan, soyulmadan ve pişirilmeden tüketilen gıda maddelerinin satışında, esnafın gerekli hijyen kurallarına uyup uymadığı konusundaki denetimlerini titizlikle sürdürüyor.
Bisküvi, kuru yemiş ve baharat gibi yıkanmadan, soyulmadan ve pişirilmeden tüketilen gıda maddelerinin sağlıklı koşullarda kapalı olarak satılmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, son olarak pazartesi pazarında kontroller yaptı. Açıkta satış yapan ve gerekli hijyen kurallarına uymayan koşullara sahip olduğu tespit edilen esnafı uyaran zabıta ekipleri, gıda maddelerinin üzerini kapatmayanlar hakkında cezai işlem uygularken, gerekli önlem ve tedbirleri alan esnafa da teşekkür etti. Ayrıca, pazar yerindeki tüm esnaf gıda maddelerinin üzerine fiyat etiketi koymaları konusunda uyarıldı.
Burhaniye Belediyesi olarak halk sağlığı konusunda titizlikle davrandıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Necdet Uysal, hijyen kurallarına yönelik kontrol ve denetimlerin zabıta müdürlüğü ekiplerince sürekli yapıldığının altını çizdi. Uysal, vatandaşların sağlığının korunmasına dikkat çekerek, “Burhaniye Belediyesi olarak, pazar yerlerimizde halkın sağlığını tehdit edecek unsurların olup olmadığıyla ilgili denetimleri sıklıkla yapıyoruz. Kontrollerimiz yıl boyunca sürecek. Biz her an her yerde denetimdeyiz” diye konuştu.
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