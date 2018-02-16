Burhaniye’de ‘Yalnız Değilsiniz’ ekibi işbaşında

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde bir süredir yatalak hasta olan 58 yaşındaki Ayşe Mutlu, Burhaniye Belediyesi’ne yaptığı başvuruyla talep ettiği havalı yatağına kavuştu. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve uzun süredir başarıyla sürdürdüğü ‘Yalnız Değilsiniz’ projesine bağlı sağlık ekipleri, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir ayağa kalkamayan ve devamlı yatmak zorunda olan Mutlu’ya ihtiyacı olan havalı yatağı teslim etti.

Sürekli yatıyor olmanın zorluklarını anlatan ve havalı yatağa duyduğu ihtiyacı dile getiren Ayşe Mutlu, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’a kendisine uzattığı yardım eli için teşekkürlerini ve minnet duygularını iletti. Mutlu’nun gerektiğinde sağlık muayeneleri için hastane naklini de gerçekleştiren ‘Yalnız Değilsiniz’ ekibi hemşirelerinin verdiği havalı yatak, hem Mutlu’nun daha rahat yatmasına yardımcı olacak hem de yatak yaralarının oluşmasını önleyecek.