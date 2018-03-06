Burnundaki cisimle 24 yıl yaşadı

İzmir’ de yaşayan Gamze Ganime Kırceylan, nasıl olduğu tam olarak bilinmeyen bir nedenle burnunda sıkışan yabancı cisimden yıllar sonra başarılı bir operasyonla kurtuldu.

3-4 yaşlarından itibaren tek taraflı burun akıntısı ve grip şikâyetleri ile pek çok doktora başvuran Kırceylan, netice elde edememişti. Hasta, iki yıl önce 4 aylık hamileyken bir eğitim hastanesinde burnunda yabancı bir cismin kaldığı fark edildi. Kemiksi bir yapı varlığı tespit edildi ancak operasyonu başarılı geçmeyen hasta şikâyetlerinden kurtulamadı.

Son olarak İzmir Ekol Hastanesi KBB Uzmanı, Opr. Dr Ahmet Selçuk Halıcıoğlu’ na muayene olan hasta, başarılı bir operasyonla 27 yaşındayken burnundaki cisimden kurtuldu. Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Halıcıoğlu, hastanın durumu ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastamız polikliniğe muayene olmaya geldiğinde endoskopik burun bakısında, sağ tarafta yabancı bir cisim görüldü. Tomografi çekilerek cismin büyük bir cisim olduğu ve alınması gerektiği saptandı. Bunun üzerine 3 Mart’ ta gerçekleşen operasyonla endoskopik olarak izlenen kitle dokulara zarar verilmeden çıkarıldı. Burundaki yabancı cismin burun tıkanıklığı ile birlikte sinüzite de neden olduğu saptandı.”

Uzun yıllar sağlık sorunları çeken Gamze Ganime Kırceylan, geçirdiği başarılı operasyonun ardından bu rahatsızlıktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu ve doktoruna çok teşekkür ettiğini dile getirdi.