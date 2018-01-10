Burnunuz tıkalıyken sakın süt içmeyin!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, burnun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınılması gerektiğini belirterek, tuzlu su ile temizleme ve burun deliklerine zeytinyağı damlatma ile tıkanıklığın giderilebileceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; burundan soluk alıp vermek, sağlıklı bir vücut ve solunum sistemi için oldukça önemlidir. Burun tıkanıklığı, her yüz kişiden 10-20'sinde görülen ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir sorundur. Özellikle kulak, burun, boğaz rahatsızlıklarında ve mevsim geçişlerinde sıkça rastlanan burun tıkanıklığı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaşam kalitesini etkileyerek birçok hastalığa da neden olabiliyor.

Tıkalı burnu evde açmak için bazı reçetelerin olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, "Ancak burun akıntısı kanla birlikte görülüyorsa veya burnunuz 10 günden fazladır tıkalıysa mutlaka bir doktora görünmelisiniz" dedi.

"BURNUN TIKALI OLDUĞU DÖNEMLERDE SÜT İÇMEKTEN KAÇININ"

Burun tıkanıklığının burun yapılarında görülen anatomik problemlere veya burun içindeki dokularda şişliğe yol açacak inflamatuar problemlere bağlı oluşabildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, "Burnun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınmanız gerekecektir" diye konuştu.