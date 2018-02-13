Bursa Hayat Hastanesi'nden istihdam seferberliğine büyük katkı (2)

Cansel ORUÇ- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)- İSTİHDAM Seferberliği’ne destek veren Bursa Hayat Hastanesi, yeni hastane açılışı ile birlikte mevcut istihdamını yüzde 30 oranında artırırken, hedefi 500 personel olarak belirledi. “Yeni Hayat” sloganı ile 40’ıncı yılını kutlayan Bursa Hayat Hastanesi, yeni hastane açılışı için gün sayarken, bir yanda da istihdam edilen personelin eğitimlerini tamamlıyor. İş-Kur İl Müdürlüğü ile sürdürdükleri İşbaşı Eğitim programlarını sürdürdüklerini hatırlatan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkul, “Hayat Hastanesi olarak Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da desteklediği istihdam seferberliğine BTSO komitelerinde üye olan birisi olarak biz de destek veriyoruz. İki haftadır İşbaşı Eğitim Programı devam ediyor. İş-Kur ile birlikte Hayat Akademi çerçevesinde personelimizi eğitiyoruz. Hasta kayıt personelinden, sağlık personeline kadar tüm personele eğitim veriliyor. Onun ötesinde işletmelerde kurum kültürü diye bir kavram var. Hayat Hastanesi’nin kurum kültürünü de arkadaşlarımıza vererek yeni ekibimizi hazırlıyoruz” dedi. "ÇALIŞAN SAYIMIZI 500’E ÇIKARTACAĞIZ" İstihdamın ülke adına önemli bir konu olduğunun altını çizen Özkul, “Bu çerçevede 2016 yılında 30 arkadaşımızı işe başlattık. 2017 yılında da 70 civarında arkadaşımızı başlatmış olduk. Tabi önceki çalıştığımız yer 2.500-3000 metrekarelik bir yerdi. Yeni yerimiz 20 bin metrekare alana sahip. Burada 500 personelin çalışmasını planlıyoruz. Hayat Hastanesi Bursa’nın çınarları diyebileceğim yerlerden birisi” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılında başlatılan İstihdam Seferberliği’ne 2017 yılında Bursa olarak en iyi şekilde sonlandırıldığını ifade eden İş-Kur İl Müdürü Eren Türkmen, “Milli istihdam seferberliğinin ikinci fazına başladık. 2018’de artı iki istihdam ile yola çıktık. En önemli argümanımız İşbaşı Eğitim Programı. En az iki sigortalı çalışanı olan işverenlerimize katılım desteği sağlıyoruz. İşbaşı eğitim programında işsizler eğitim ile işi yaparak öğreniyorlar. Mesleki becerilerini geliştirerek işbaşı eğitim programı sonucunda iş yerlerinde sigortalı olarak işe başlıyorlar. Bu süreçte katılımcıları asgari ücret genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalıkları primi yatırıyoruz. Çok iyi başladık. Bin 200’e yaklaşan bir katılımcı sayımız var. Hayat Hastanesi ile de 2018 yoğun bir plan yaptık. Bu süreçte Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. İstihdam seferberliğine de 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da destek bekliyorum” dedi.