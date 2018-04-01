Bursa’da Kanser Haftası etkinlikleri başlıyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 1-7 Nisan Kanser Haftası’ kapsamında Bursa’da yapılacak farkındalık etkinlikleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü olarak hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirten Dr. Akan, “Etkinliklerimizde; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, onkoloji hastanesi ve sivil toplum kuruluşlarımız da bizlere destek verecek. Öğretim üyelerimiz, hekimlerimiz ile çeşitli kurum, kuruluşlardan personeller hafta boyunca bilgilendirme eğitimleri yapacak. Bu etkinliklerde kanser türleri, erken teşhis, sağlıklı yaşam ve beslenme gibi konularda vatandaşlarımıza eğitimler verilecek. Şehrin çeşitli yerlerinde stantlar açılıp, turlar düzenlenerek kanser hakkında farkındalık sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Kanserle mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine değinen Dr. Akan, “Yapılan çalışmalar gösteriyor ki farkındalık çalışmaları ile kanserlerin 3’te birini engellemek mümkün. Diğer taraftan erken teşhisle de kanserlerin 3’te biri tedavi edilebilmektedir. Bu yüzden tarama ve farkındalık çalışmaları önem kazanmakta. İlimizde bulunan sağlıklı hayat merkezleri vasıtasıyla kanser taramalarını başarıyla yürütüyoruz. Amacımız buralarda hem kanser konusunda vatandaşı bilinçlendirme, farkındalık çalışmalarını yürütmek ve gerektiğinde taramalar yapmak” şeklinde konuştu.

Tarama, teşhis ve tedavide marka olacak

Bursa’nın kanser farkındalık ve tarama çalışmaları kadar tedavide de iddialı bir şehir olması için çalıştıklarını dile getiren Dr. Akan, "Yapımı devam eden Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nde Onkoloji bölümü olacak. Ayrıca Şehir Hastanesi’nde de 250 yataklı bir kanser merkezi bulunacak. Bu yatırımlar bittiğinde kanser tedavisinde de çok iyi bir noktaya gelmiş olacağız. 2023 yılına geldiğimizde kanser konusunda gerek tarama gerek teşhis gerekse tedavide ilimizi marka haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Vatandaşları hafta boyunca yapılacak etkinliklere beklediklerini vurgulayan Dr. Akan, "Bu vesile ile bir kez daha vatandaşlarımızı KETEM birimlerinde ücretsiz tarama yaptırmaya davet ediyorum. Kanserden değil geç kalmaktan korkun" dedi.