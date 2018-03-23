Bursa'da organ bağışı

Bursa'da beyin ölümü beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın ailesi tarafından bağışlanan organları yedi kişiye umut oldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması teşhisiyle Bursa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan 89 yaşındaki erkek hasta B.G. ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde 4 gün önce beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınan 50 yaşındaki kadın hasta H.Y'nin beyin ölümü gerçekleşti.
Ailelerin onayı üzerine B.G'nin karaciğeri, H.Y'nin de karaciğer, böbrek, akciğer ve korneaları alınarak organ bekleyen hastalara nakledildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, bağışlanan organların Bursa, İstanbul ve Adana'daki hastalara nakledildiğini ifade ederek, "Duyarlı davranışlarından dolayı ailelere şükranlarımı sunuyor, merhumlara da Allah'tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Hostese 'yanlış servis' dayağı
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum