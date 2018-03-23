Bursa'da organ bağışı

Bursa'da beyin ölümü beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın ailesi tarafından bağışlanan organları yedi kişiye umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması teşhisiyle Bursa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan 89 yaşındaki erkek hasta B.G. ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde 4 gün önce beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınan 50 yaşındaki kadın hasta H.Y'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Ailelerin onayı üzerine B.G'nin karaciğeri, H.Y'nin de karaciğer, böbrek, akciğer ve korneaları alınarak organ bekleyen hastalara nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, bağışlanan organların Bursa, İstanbul ve Adana'daki hastalara nakledildiğini ifade ederek, "Duyarlı davranışlarından dolayı ailelere şükranlarımı sunuyor, merhumlara da Allah'tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.