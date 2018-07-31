Bursa'da organ bağışında rekor beklentisi

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, bölge olarak milyon nüfus başına düşen kadavra sayısı (pmp) bakımından 5 yıldır Türkiye liderliğini ellerinde bulundurduklarını belirterek, yıl sonuna kadar 25 pmp'ye ulaşarak bu alanda bir rekor kırmayı ve aile bağış oranlarını yüzde 60'ların üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, organ bağışında yıllardır Türkiye liderliğini elinde bulunduran Bursa bölgesi, başarılı çalışmalarına temmuz ayında da devam etti.

Temmuz ayında tedavi gördükleri Çekirge Devlet Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 6 hastadan ailelerinin onayı doğrultusunda alınan 12 böbrek, 4 karaciğer, 8 kornea ve 1 kalp, 17 hastaya umut 8 hastaya ışık oldu. Bağışların dördü Çekirge Devlet Hastanesinde gerçekleşirken, diğer ikisi ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti.