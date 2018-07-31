Bursa'da organ bağışında rekor beklentisi

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, bölge olarak milyon nüfus başına düşen kadavra sayısı (pmp) bakımından 5 yıldır Türkiye liderliğini ellerinde bulundurduklarını belirterek, yıl sonuna kadar 25 pmp'ye ulaşarak bu alanda bir rekor kırmayı ve aile bağış oranlarını yüzde 60'ların üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, organ bağışında yıllardır Türkiye liderliğini elinde bulunduran Bursa bölgesi, başarılı çalışmalarına temmuz ayında da devam etti.
Temmuz ayında tedavi gördükleri Çekirge Devlet Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 6 hastadan ailelerinin onayı doğrultusunda alınan 12 böbrek, 4 karaciğer, 8 kornea ve 1 kalp, 17 hastaya umut 8 hastaya ışık oldu. Bağışların dördü Çekirge Devlet Hastanesinde gerçekleşirken, diğer ikisi ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı.
Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti.
Aile ferdini kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp, büyük duyarlılık göstererek merhumun organlarını bağışlayan ailelere teşekkür eden Akan, "Ailelerimizin bağışladığı organlar sayesinde birçok hastamız yaşama fırsatı buluyor. İlimizde yalnızca Temmuz ayında 6 kişiden alınan organlar 25 hastaya şifa oldu. Aynı şekilde bölgemizde ise yapılan 10 bağış sonucu 38 hastaya umut olundu." ifadelerini kullandı.
- "Hedef yıl sonuna kadar 25 pmp'ye ulaşmak"
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Düzce ve Bilecik'ten oluşan Bursa bölgesinin milyon nüfus başına düşen kadavra sayısı (pmp) bakımından Türkiye liderliğini 5 yıldır elinde bulundurduğunu vurgulayan Akan, şunları kaydetti:
"Bölgemizde temmuz sonu itibariyle 161 beyin ölümü gerçekleşirken, 80 donör bildirimi ile pmp oranı 14,8'e kadar, aile bağış oranı da yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi. Yıl sonuna kadar 25 pmp'ye ulaşarak bu alanda bir rekor kırmayı ve aile bağış oranlarını yüzde 60'ların üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu başarının devamını sağlamak için organ bağışı çalışmalarımıza toplumun her alanında konu hakkında farkındalık oluşturabilmek amacıyla hız kesmeden devam edeceğiz."
Akan, geçen yıl hizmete giren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Böbrek Nakil Merkezi'nde ilk günden bu yana 22 naklin gerçekleştiğini belirterek, "Merkezimizde 2017 yılında 8, bu yıl Temmuz sonuna kadar ise 14 nakil gerçekleşti. Kısa sürede büyük fark yaratan merkezimizin yıl sonuna kadar birçok nakil çalışmasına imza atacağını ve böbrek nakil bekleyen hastalara şifa olmaya devam edeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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