Bursa'da Suriyeliler için sağlık merkezi açılacak

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaşayan yaklaşık 2 bin 400 Suriyeliye hizmet verecek Göçmen Sağlığı Merkezi, açılışa hazır hale getirildi. Karacabey Devlet Hastanesi'nin yükünü azaltacak merkezde Suriyeli doktor ve hemşireler görev yapacak. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in desteklediği proje kapsamında, Tavşanlı Mahallesi'ndeki bir bina tadilattan geçirilerek Karacabey Göçmen Sağlığı Merkezi olarak düzenlendi. Gelecek hafta açılması planlanan merkezde, Suriyeli hastalarla yaşanan dil sorunu nedeniyle Suriye uyruklu doktor ile hemşireler görev yapacak. İlçede yaşayan yaklaşık 2 bin 400 Suriyeliye hizmet verilecek merkezin açılmasıyla, Karacabey Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk da hafifleyecek. Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, 2 bin 400 Suriyelinin yaşadığı ilçeye mevsimlik işçilerle birlikte 2 bin kadar daha Suriyeli geldiğini söyledi. Suriyeli hastaların, hastanede dil konusunda sorun yaşadığına dikkat çeken Çiğdem, şöyle konuştu: "Suriyeli hastalarla sadece bir doktorumuz yabancı dilde anlaşıyordu. Bu doktorumuzda da yoğunlaşmalar yaşanıyordu. Hem Suriyeliler hizmet alamıyordu hem de doktor arkadaşlarımız onların dilinden anlamadığı için sıkıntılar yaşıyordu. Bu şekilde zaman kaybı yaşanıyordu. Belediyemiz buranın tadilatını sağladı. Sarf malzemesini de tamamlayarak, önümüzdeki hafta açılışa hazır hale getireceğiz" dedi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da "Karacabey Devlet Hastanemizde yoğunluk yaşanıyordu. İletişim ve tercümanlık alanında sıkıntılar yaşanıyordu. Buradaki hekim arkadaşlarımız açısından zaman kaybı oluşuyordu. Bunları ortadan kaldırabilmek adına devletimiz burada Göçmen Sağlığı Merkezi'ni oluşturdu. Burası göçmenlerimize sağlık hizmeti verecek" diye konuştu.



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