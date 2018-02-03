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Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi

SAĞLIK HABERLERİ | 03.02.2018 15:12 | Son Güncelleme

Bursa’da insan sağlığını olumsuz etkileyecek seviyeye ulaşan kirli havayı saatte hızı 47 kilometreyle esen lodos da temizleyemedi.

Bursa’da insan sağlığını olumsuz etkileyecek seviyeye ulaşan kirli havayı saatte hızı 47 kilometreyle esen lodos da temizleyemedi. Şehrin üst kısımları pırıl pırıl olurken, ova üzerinde yoğunlaşan kirli hava ise Uludağ’ın eteklerinden çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı.
Bursa’da hava kirliliği o kadar tehlikeli boyutlara ulaştı ki geçtiğimiz günlerde Şehircilik Bakanlığı’nın Hava Kalitesi İndeksi’ne göre yapılan ölçümlerde normalde 70 olması gereken değerler 167 olarak ölçülmüştü. Kent merkezinde hava kirliliğinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı çekenler için tehlikeli düzeyde olduğu uyarısı yapılmıştı. Bugün Bursa’da etkili olan ve saatte hızı 47 kilometreye ulaşan lodos şehrin tüm noktalarında kirli havayı temizlemeye yetmedi.
Normal şartlarda lodos estiğinde şehrin tüm noktalarında hava pırıl pırıl bir görünüme kavuşurdu. Bugün esen lodos ile aynı durum söz konusu olmadı. Yüksek mahallelerde hava temiz gözükürken, ovada hava kirliliğinin lodosa rağmen etkili olması dikkat çekti.

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi

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Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi
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Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi
3 / 9

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi
4 / 9

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi
5 / 9

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi
6 / 9

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi
7 / 9

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi
8 / 9

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi
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Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi

Bursa’nın kirli havasını lodos da temizleyemedi
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