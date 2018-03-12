Bursa’nın sağlık tarihi bu müzede

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ‘Sağlık Tarihi Müzesi’, ‘14 Mart Tıp Bayramı’nda ziyarete açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mahallesi’ne yapılan müzenin hazırlıkları son aşamaya geldi. Bursa’nın müzeleriyle de ünlü bir şehir olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın yeni müzelerinden biri olan Sağlık Müzesi’nin açılışını 14 Mart Çarşamba günü yapacağız. Bursa, ‘Tıp Bayramı’nda güzel bir müzeye kavuşacak” dedi.

Başkan Aktaş, Sağlık Tarihi Müzesi hakkında bilgiler vererek, “Burada çok büyük emek var. Binanın kamulaştırılıp restorasyonunun yapılmasının ardından, ihtisas gerektiren, sağlıkla alakalı bir konseptin ele alınmış olması çok değerli. Kendisi de hekim olan CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in de özel gayretleriyle, Bursa sağlığı, çok ciddi şekilde araştırılmış. 7 yıllık bir çalışmayla, Bursa Sağlık Tarihi kitabı oluşturulmuş. Müzede de çok ciddi bir araştırma, birikim, emek ve çok sayıda bağışlanan sağlık materyali bulunuyor. Bursa, bu özel müzeyle sağlıkla ilgili pek çok bilgiye ulaşabilecek” diye konuştu. Başkan Aktaş, müzenin yaşayan bir mekan haline gelmesi için sağlık kuruluşlarıyla irtibat halinde sağlık odaklı farklı aktivitelerin, tarama ve bilgilendirmelerin yapılacağını da sözlerine ekledi.

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil de müzenin oluşumuna destek veren Büyükşehir Belediyesi ile sağlıkla ilgili çeşitli eşyaları ve eserleri müzeye veren hekim ve yakınlarına teşekkür etti. İrgil, “Bursa Sağlık Müzesi, Anadolu’da açılan ilk sağlık müzesi olacak” dedi.

Bursa’nın sağlığı mercek altında

Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, sağlığa meraklı ziyaretçilerini bekliyor. Müzede araştırmacıların faydalanabileceği bir kütüphane ve çalışma alanı da bulunuyor. Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, Edirne’deki Sağlık Müzesi’nden sonra Türkiye’nin ikinci sağlık müzesi, Anadolu’da kurumsal olarak kurulan ilk müze olarak dikkati çekiyor. Dr. Ceyhun İrgil koleksiyonu ağırlıklı olmak üzere hastaneler, eczacılar ve sağlık alanında çalışan kişilerin ve yakınlarının bağışladığı eşya ve belgelerle müzenin alt yapısı oluşturuldu.