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Burun estetiği ameliyatı algısı değişiyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

Burun ameliyatlarının estetik kaygı ile yapıldığı düşünülse de araştırmalar bunun tam tersini ispat ediyor. Zaman geçtikçe burun estetiği ameliyatı konusundaki görüşler değişiyor. Peki burun ameliyatı estetik dışında niçin tercih ediliyor? İşte burun estetiği ameliyatı ile ilgili merak edilenler...

Burun estetiği ameliyatı algısı değişiyor!

İnsanlar kendilerini iyi hissetmek ve estetik bir görünüme sahip olmak için burun estetiği ameliyatlarına başvuruyor. Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bu ameliyatların çok büyük bir bölümünün temel nedeni, sadece estetik görünümlü bir buruna sahip olmak değil.

Konu ile ilgili olarak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen önemli bilgiler verdi.

**TÜRKİYE'DE EN SIK YAPILAN ESTETİK AMELİYATI: BURUN

“Türkiye’de en sık yapılan estetik ameliyatlarının başında burun ameliyatları geliyor” sözlerini ifade eden Avrupa Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun cerrahisi yeterlilik belgesi sahibi Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Toplum yapısının değişmesi ve bireyselliğin önem kazanması ile birlikte Türkiye’de gerçekleştirilen estetik ameliyatlarında ciddi bir artış olduğu gözlemlendi. Yapılan estetik ameliyatlarda da ilk sırada ‘burun ameliyatları’ yer alıyor. Burnumuzun yüzümüzde en çok dikkat çeken organ olması ve yüzümüzün tam odak noktasında yani ortasında bulunması, estetik tercihlerinde burnun öne geçmesine neden oluyor.” dedi.

AMELİYATLAR ESKİYE ORANLA DAHA KOLAY

Ozan Sezen Seymen, “Teknolojinin gelişmesi, yeni tekniklerin uygulanması, bilgi birikiminin artması ve hastane standartlarının yükselmesi, burun ameliyatlarını hem biz doktorlar hem de hastalar için daha avantajlı ve kolay hale getirdi. Fakat yine de bir ameliyat ve burada dikkat edilmesi gereken en önemli detayların başında, ameliyatı gerçekleştirecek olan doktorun alanında uzman ve deneyimli olması geliyor.

Her alanda olduğu gibi bu alanda da suistimale açık noktalar var. Hastalar, ameliyat öncesi karar sürecinde iyi bir doktor arayışına girmeli ve bu araştırma sırasında da tüm iletişim kanallarından yararlanmalılar. Çünkü bu dönemde bilgiye ulaşmak, geçmişe nazaran çok daha kolay. Bunun yanında tercih ettikleri doktor ile de sıkı bir iletişim kurarak, isteklerini doktorlarına detaylıca anlatmalılar.” dedi.

NEFES ALMA SORUNU ÖNEM TAŞIYOR

“Algı bu yönde olmasa da, birçok hasta burun ameliyatlarına sağlık problemlerinin giderilmesi için başvuruyor” diye belirten Ozan Seymen Sezen, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bize gelen hastaların birçoğu nefes alma sorunu yaşadıklarını belirtiyor. Yapılan analizler sonucu, nefes alma zorluğunun genellikle kemik eğriliği, et büyümesi gibi problemlerden kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Biz de gerekli planlamaları yaparak, hastalarımızın daha sağlıklı ve nefes alabilen burunlara kavuşmasını sağlıyoruz.

Burundan sağlıklı nefes alınmaması, günlük aktiviteler sırasında zorlanmalara ve özellikle gece horlamalara ve yeterince dinlenememeye bağlı olarak ileri dönemlerde kalp, akciğer yada beyin hastalıkları gibi daha ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Ayrıca bu sorun ağız kokması, koku alma ardından tat alma duyusunda bozulmalara sebep olabiliyor. Bu sebeple şunu vurgulamak gerekir ki, burun ameliyatları sadece estetik kaygıyla değil, sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla da yapılıyor.

Bazı hastalar, sadece burun şeklinin rahatsızlığından dolayı gelmelerine rağmen, burunlarında farkına varmadıkları fonksiyonel problemler olduğunu öğreniyorlar.” dedi.

YAŞ ARALIĞI ESTETİK TERCİHLERİNİ ETKİLİYOR

Doç. Dr. Sezen, “Ameliyat tercihleri yaş aralıklarına göre değişiklik gösterebiliyor.

40 yaş ve üzerinde olan grup, daha çok gençleşmeye yönelik estetik uygulamalarını tercih ederken, 18-30 yaş aralığındaki hastalar burun estetiği ameliyatı olmak istiyor.

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