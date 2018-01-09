"Burun estetiği ameliyatı sonrasında iyileşme zaman alır"

İSTANBUL, (DHA)-ESTETİK ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara son yıllarda sıkça yapılan burun estetiği ameliyatları sonrasında yapılması gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Erkara, iki saatlik bir ameliyat süresinin ardından iyileşmenin 6 ay kadar bir zaman aldığını söyledi.

Burun estetiği yaptırmaya karar verildikten sonra doktor ve teknikleri hakkında araştırma yapıldığını belirten Op. Dr. Defne Erkara "Bu süreçte bilinmesi gereken çok önemli bir husus da ameliyat sonrası kişiyi neler bekliyor? O süreçte çekilecek sıkıntılar nelerdir? Burun estetiği ameliyatı son 1-2 yıldır inanılmaz derecede arttı, artık sokakta burnu atelli kişileri görmeye alıştık" dedi.

AMELİYAT ORTALAMA 2 SAAT SÜRÜYOR

Estetik burun ameliyatı ve hemen sonrasında bilgiler veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara şunları söyledi:

‘'Ortalama 2 saatlik bir ameliyat sonrasında hasta odasına alınır. Anestezinin etkisi tamamen geçtikten sonra ki bu yaklaşık 2-4 saattir, yemek yenebilir. Bir gece mutlaka hastanede kalmakta yarar var. Burun üzerinde atel, içinde ortası delik silikon tampon olacak, artık eskisi kadar ağrı, morluk görmüyoruz. Ameliyat teknikleri ve ilaçlar çok gelişti. Çok düşük bir ihtimal kanama olabilir. Bu gibi durumlarda hemen müdahale edebilmek için 1 gece hastanede yatış önerilmekte ve yoğun soğuk uygulama yapılması gerekiyor."