Burun estetiği görüntüden çok sağlık için önemli

Plastik cerrahisinde en zor ameliyatın burun olduğunu ifade eden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Özyılmaz, "Çünkü görüntü ve fonksiyon anlamında en önemli organ burundur" dedi.

Burnun yüzün orta hattında, hiçbir şekilde hatayı saklama şansı olmayan bir organ olduğunu belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Özyılmaz, "Burun, sadece estetik olarak değil, görüntü anlamında, fonksiyonel anlamda da çok önemli bir organ. Sırf estetik bir kaygı ile yaptığınızda ve burun içinde hava almayı bozduğunuzda hasta gene memnun olmuyor. Bu yüzden sadece estetik olarak ele almamak lazım, burun ameliyatında burun içerisine hem burun dışına iyi yapmak lazım. Hasta görüntüsü düzelse de fonksiyon yetersiz olursa bu işten mutsuz olmaktadır. O yüzden burun ameliyatı bir bütündür ve fonksiyonun önemli bir parçasıdır" dedi.

Burun ameliyatı öncesi anestezist ve ameliyata girecek uzmanların hastayı gördüğünü belirten Özyılmaz, "Çünkü burun ameliyatını genel anestezi ile yapıyoruz. Aşağı yukarı 1,5 saat süren bir işlem. Kişinin burnuna göre, burun içerisinde hava yollarını tıkayan bir sorun varsa deviasyona ve konka hipertrofisi gibi bunlara müdahale edilip dış burun çatısı düzeltiliyor. Genelde bir gece hastane yatışı öneriyoruz. Hastanın eğer burun kemiklerinden de operasyon geçirdiyse, 1 hafta alçılı dönem oluyor. Daha sonra, 1 hafta sonra alçı ve bandajlar çıkarılıyor. 15-20 gün sonra morluklar şişlikler dışarıdan görünmeyecek hale gelmiş olur. Burun ameliyatındaki ödemlerin çözülmesi 3 ay, 6 ay kadar sürer, ama 15-20 gün sonra dışarıdan belli olmayacak hale gelir" şeklinde konuştu.