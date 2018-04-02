Burun Estetiğinde bir ilk: Taze Kadavra Kursu

Rhinoplasty School toplantısı 2012’den bu yana düzenleniyor ve 2 yıl önce uluslararası platforma taşındı. Bu sene toplantıya kadavra kursu ve fellow programı da dahil edildi. Daha önceden kaydını yaptırmış 20 kursiyer, taze kadavralar üzerinde çalışırken kendileriyle yakından ilgilenen Dr. Süreyya Şeneldir'in deneyimlerinden faydalandı. Katılımcılar Rhinoplasty School Projesi kapmasında farklı burun tiplerine yenilikçi yaklaşımların da uygulandığı kadavra kursunun her sene tekrar etmesini istedi.

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, (DHA)- KULAK Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süreyya Şeneldir’in kurucusu olduğu ve Burun Okulu adıyla anılan Rhinoplasty School, bir ilke imza attı. Üç canlı cerrahinin yer alacağı toplantıdan önce 20 kursiyer, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde taze kadavralar üzerinde burun estetiği ameliyatı yaptı.

Amerikan Hastanesi'nde gerçekleşen toplantıda ise örnek ameliyat videolarıyla farklı burun tiplerinin anlatıldığı sunumların yanında, ameliyat olacak ya da olan hastaların psikolojik durumuna uygun yaklaşımlar, sosyal medya gibi farklı konu başlıklarında sunumlar da yer aldı.

Dr. Süreyya Şeneldir Burun Okulu çalışmaları ve taze kadavra üzerinde ameliyat teknikleri hakkında şunları söyledi:

"BURUN OKULU TOPLANTILARINA İLGİ ARTIYOR"

"Rhinoplasty School'u kurarken amacım, yıllardır edindiğim tecrübelerimi meslektaşlarımla paylaşmaktı. Özellikle de henüz mesleğinin başında olan; araştıran, değişime ve yeniliğe açık meslektaşlarımla. Bu zamana kadar şuna inandım; bir şey yapacaksam bundan öncelikle en yakın çevrem faydalanmalıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada Rhinoplasty School sayesinde, sadece ülkemizdeki meslektaşlarımla değil dünyadaki meslektaşlarımla da bir araya geliyorum. Toplantıya her sene olduğu gibi bu sene de katılım oldukça yüksekti. Elbette bu ilgi, son derece mutluluk verici.

TAZE KADAVRA ÜZERİNDE AMELİYAT TEKNİKLERİ