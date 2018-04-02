HABER

Burun Estetiğinde bir ilk: Taze Kadavra Kursu

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

KULAK Burun Boğaz Uzmanı Dr.

Burun Estetiğinde bir ilk: Taze Kadavra Kursu

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, (DHA)- KULAK Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süreyya Şeneldir’in kurucusu olduğu ve Burun Okulu adıyla anılan Rhinoplasty School, bir ilke imza attı. Üç canlı cerrahinin yer alacağı toplantıdan önce 20 kursiyer, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde taze kadavralar üzerinde burun estetiği ameliyatı yaptı.

Geliştirdiği Rhinoplasty School (Burun Okulu) projesiyle burun estetiği hakkındaki tüm ayrıntıları canlı cerrahilerle masaya yatıran Op.Dr. Süreyya Şeneldir, 30 Mart Cuma günü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 20 meslektaşıyla taze kadavralar üzerinde çalıştı.

TOPLANTILARA KADAVRA KURSU DA EKLENDİ

Rhinoplasty School toplantısı 2012’den bu yana düzenleniyor ve 2 yıl önce uluslararası platforma taşındı. Bu sene toplantıya kadavra kursu ve fellow programı da dahil edildi. Daha önceden kaydını yaptırmış 20 kursiyer, taze kadavralar üzerinde çalışırken kendileriyle yakından ilgilenen Dr. Süreyya Şeneldir'in deneyimlerinden faydalandı. Katılımcılar Rhinoplasty School Projesi kapmasında farklı burun tiplerine yenilikçi yaklaşımların da uygulandığı kadavra kursunun her sene tekrar etmesini istedi.

Amerikan Hastanesi'nde gerçekleşen toplantıda ise örnek ameliyat videolarıyla farklı burun tiplerinin anlatıldığı sunumların yanında, ameliyat olacak ya da olan hastaların psikolojik durumuna uygun yaklaşımlar, sosyal medya gibi farklı konu başlıklarında sunumlar da yer aldı.

Dr. Süreyya Şeneldir Burun Okulu çalışmaları ve taze kadavra üzerinde ameliyat teknikleri hakkında şunları söyledi:

"BURUN OKULU TOPLANTILARINA İLGİ ARTIYOR"

"Rhinoplasty School'u kurarken amacım, yıllardır edindiğim tecrübelerimi meslektaşlarımla paylaşmaktı. Özellikle de henüz mesleğinin başında olan; araştıran, değişime ve yeniliğe açık meslektaşlarımla. Bu zamana kadar şuna inandım; bir şey yapacaksam bundan öncelikle en yakın çevrem faydalanmalıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada Rhinoplasty School sayesinde, sadece ülkemizdeki meslektaşlarımla değil dünyadaki meslektaşlarımla da bir araya geliyorum. Toplantıya her sene olduğu gibi bu sene de katılım oldukça yüksekti. Elbette bu ilgi, son derece mutluluk verici.

TAZE KADAVRA ÜZERİNDE AMELİYAT TEKNİKLERİ

Ancak bu sene yaptığımız toplantıda sadece canlı cerrahi, sunumlar değil, onlara ek olarak taze kadavra kursu ve fellow programı da yer aldı. Toplantıdan bir gün önce düzenlediğimiz ‘Kadavra Kursu’nda 20 meslektaşıma kadavralar üzerinde adım adım, kendi ameliyatlarımda uyguladığım tüm teknikleri gösterme fırsatı yakaladım. Bunun yanı sıra bir de fellow programımız vardı. Yurtiçinden ve yurtdışından gelen meslektaşlarıma geçtiğimiz hafta yoğun bir şekilde eğitim verdik. Katılımcı meslektaşlarımla hem ameliyathanede birlikteydik hem de ofiste hasta görüşmeleri, medikal estetik işlemler, hastane işlemleri gibi mesleki tüm konularda onlarla bilgi ve deneyimlerimi paylaştım. Önümüzdeki hafta boyunca da yani bugünden itibaren yine 5 meslektaşım fellow programında bizimle birlikte olacak. ”

(FOTOĞRAF)

Burun Estetiğinde bir ilk: Taze Kadavra KursuBurun Estetiğinde bir ilk: Taze Kadavra KursuBurun Estetiğinde bir ilk: Taze Kadavra KursuBurun Estetiğinde bir ilk: Taze Kadavra Kursu

Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!
Partinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varızPartinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varız
Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacakKaza yapan metro 2 gün çalışmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Kansere Karşı Biyoçip

Kansere Karşı Biyoçip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.