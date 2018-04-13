Burun estetiğinde neştersiz çözüm

YEŞİM SERT KARAASLAN - Dünya literatürüne ismini burun estetiğinde "Türk lokumu" ismini verdiği yöntemle yazdıran Prof. Dr. Onur Erol, kıkırdak dokunun macun haline getirilerek kesi yapılmadan sert doku ihtiyacı olan alana enjekte edildiği yeni bir yönteme imza attı. Türk bilim insanı tarafından gerçekleştirilen "Kıkırdak Enjektörü Dolgusu" yöntemi, Amerikan PRS (Plastic Reconstructive Surgery) dergisinin son sayısında sonuçlarıyla yayımlanarak literatürde yerini aldı. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burun ameliyatında yapılacak müdahalenin kişinin nefes almasını asla zorlaştırmaması gerektiğini söyledi. Bu nedenle çok işlem yapmadan ve doğallığı koruyarak gerçekleştirilen operasyonun başarılı olabileceğini dile getiren Erol, geliştirdiği yeni yöntemin sadece burun için değil farklı bölgelerde de kullanılabileceğini belirtti. Erol, kendi ismini verdiği yöntemle bedende çöküntü olan, yükseltilmesi gereken alanların kesi ve travma yaratmadan doldurulabildiğini ifade etti. Prof. Dr. Erol, "Trafik kazası ve diğer kazalarla alın, çene ve diğer bölgelerde kemik dokusunda meydana gelen çökmeler, damak dudak yarığı gibi doğuştan gelen anomaliler, fazla derin oyuğu olan ya da kemerli burunlar, geride olan çene gibi bölgelerde 'Erol Yöntemi' uygulanabiliyor. Uygulama sonuçları kalıcı ve başarılı." diye konuştu.

- "En sık burun ameliyatlarında kullanılıyor" Yöntemin, en sık burun ameliyatlarında kullanıldığını anlatan Erol, burunda asimetrinin giderilmesi, kemerli görünümün yok edilmesi ve burun ucunun kaldırılmasında başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi. Uygulamanın herhangi bir kesi yapılmadan lokal anestezi altında yapıldığına dikkati çeken Erol, şöyle devam etti: "Yöntem, burunda kesi olmadan gerçekleştiriliyor. Genel cerrahi uygulamalarına kıyasla kısa sürüyor, çok daha pratik ve çabuk iyileşen bir yöntem. Yöntem, kıkırdak dokusunun macun haline getirilerek özel geliştirilmiş bir enjektörle sert doku ihtiyacı olan alanda, kesiye ihtiyaç duyulmadan uygulanması esasına dayanıyor." Prof. Dr. Erol, bu yöntemin mevcut uygulamalara kıyasla önemli avantajlara sahip olduğunu dile getirerek şunları aktardı: "Çünkü, bu konuda standart onarım, kesi ile derinin sıyrılarak deri ve yağ dokusunu birbirinden ayırarak parça kıkırdak, kemik ve yağ dokusu konarak yapılmaktadır. Standart onarımda bu parçalar zamanla çıkıntılı bir görünüm alarak fark edilir ya da çöker ve revize ameliyatlara ihtiyaç duyulur. Nadiren tek seferde çözüme ulaşılır. Bunun sebebi özellikle yağ dokumuzun 23-25 yaşında incelmesiyle konan parçanın belirginleşmesidir. Yine yağ dokusu çabuk eridiğinden yağla doldurulan alana sürekli doku takviyesi yapmak gerekir. Yeni yöntem ise bu iki sorunu da ortadan kaldırmaktadır."