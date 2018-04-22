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Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Sağlıklı beslenme üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü Onkoloji Uzmanı Doktor Yavuz Dizdar, 'Vatandaşları uyararak hazır yoğurdun üstünde olan kaymak sandığınız şey kaymak değil, sonradan üstüne konulan bir tabaka' dedi.

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Ankara Yenimahalle Belediyesi, ünlü Onkoloji Uzmanı Doktor Yavuz Dizdar’ı, ’Sağlıklı beslenme ve gelecek’ adlı söyleşide vatandaşlarla buluşturdu.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda, sağlıklı beslenme üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Dizdar,sağlıksız beslenmeye bağlı olarak kanser hastalığının artış gösterdiğini belirtti. Vatandaşların yoğun ilgisini gören Dizdar, kanser gelişimi, GDO, tarım ilacı ve endüstriyel üretim gibi konulara değindi.

Dizdar, konuşmasında şunları söyledi:

"İnsan yaşamını kolaylaştırmak için üretilen birçok kimyasal, üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar, insan sağlığı ve çevre açısından küresel bir tehdit oluşturmaktadır. Dünyadaki çoğu gıda üreticisi sizlerin sağlığını düşünmüyor, onlar sadece para kazanma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Örneğin yoğurt; marketlerden aldığımız hazır yoğurtlar neden bozulmuyor? Düşündünüz mü? Onun dışında tarım ilacının vücuda girmesi halinde ilacın dokularda kaldığını biliyor musunuz? Bunlar insana tahmin edilenden daha çok zarar verir."

’MAHALLE SÜTÇÜLERİNE SAHİP ÇIKIN’

Günlerce bozulmayan, eskimeyen süt ve yoğurt konusunu da açıklık getiren Dizdar, "Herkesin çok iyi bildiği, ancak hiç kimsenin açıklayamadığı bir durum var; marketlerden alınan sütler ve yoğurtlar açıldıktan sonra bir türlü bozulmuyor. UHT teknolojisiyle ’steril’ edildiği söylenen Tetrapak ambalajlı kutu sütler, kapağını açsanız bile bir ay kadar bozulmadan kalabiliyor. Aynı şey sanayi tipi üretilen yoğurtlar için de geçerli. Oysa ’günlük’ etiketiyle satılan sütlerde durum böyle değil, üç gün içerisinde tüketmek durumundasınız, yoksa kesiliyor. Ama nasıl oluyorsa UHT teknolojisiyle üretilmiş sütlere ve yoğurtlara bir şey olmuyor.Hatta hazır yoğurdun üstünde olan kaymak sandığınız şey kaymak değil, sonradan üstüne konulan bir tabaka. Bunlar insan sağlığına zararlı olan üretimler, hazır yoğurt ve süt tüketmeyin. Elinizden geldiğince mahalle sütçülerine sahip çıkın" diye konuştu. Kanserle ilgili tüm detayların konuşulduğu söyleşi sonunda Dizdar, vatandaşların sorularını cevapladı. (DHA)

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Sağlıklı Beslenme kaymak yoğurt Yavuz Dizdar

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