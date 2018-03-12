Büyük Anadolu Hastaneleri’nden

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilen sağlık konferansları kapsamında “Şeker Hastalığı” konusunda seminer düzenlendi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından vatandaşların sağlık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen seminerlerinin bir yenisi İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Ardahanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde gerçekleşti. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Hastanesi hekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Al’ın katılımıyla “Şeker Hastalığı (Tip 2 Diyabet) Şeker Hastalığının Cerrahi Tedavisi” konusunda Ardahanlılar Derneği üyeleri bilgilendirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen seminere Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen ve Ardahanlılar Dernek Başkanı Efrail Çiftçi de katılım gösterdi.

Soru cevap eşliğinde devam eden seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Al, katılımcıların sıkıntılarını cevapladı. Programın sonunda Dernek yönetimi tarafından Büyük Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Yakup Yönten adına Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen’e ve sunum gerçekleştiren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Al’a plaket takdim edildi.

Hospitalpark Darıca Hastanesi yönetimi, Esenyurt halkına ve Ardahanlılar Dernek Başkanı Efrail Çiftçi ile eşine ve seminerde emeği geçen herkese sağlığa verdikleri destek için teşekkür ettiler.