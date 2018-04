Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik projelerine büyük önem verdiklerini ve bu amaç ile “Anne biliyor musun?” bir dizi seminer düzenleyeceklerini söyledi.

Sosyal projenin tanıtım toplantısı

Melikgazi Belediyesi olarak her yıl anne ve çocuk sağlığı, çocuk bakımı ve gebelik gibi konularda hem eğitim seminerleri açtıklarını hem de meslek edindirme kursları açtıklarını belirten Başkan Dr.Büyükkılıç “Belediyelerin kuruluş amaçlarından biri de sosyal belediyecilik ilkesidir. Toplumun eğitimli, sağlıklı, milli ve yerli değerlere sahip çıkan, koruyan ve gelecek nesillere aktaran bir süreç içinde devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu amaç ile Sosyal Belediyecilik projelerine hem öncülük ediyor ve ilk’leri gerçekleştiriyoruz. Bu hafta Meclis Toplantımızda Alzheimer Derneği çalışmalarına destek verme kararı aldık hem de Çölyak Hastaları için yer tahsis ettik. Bugün de burada yine Sosyal Belediyecilik projesi kapsamında düzenleyeceğimiz “ANNE BİLİYOR MUSUN? Etkinlikleri ile gebelik, emzirme, bebek bakımı ve doğuma hazırlık gibi başlıklarla anne ve çocuk seminerleri tanıtım toplantısını gerçekleştiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde semtlerde bu seminer ile ayrıca toplum içindeki duyarlığı artırmak ve ortaya çıkarmak için destek sağlanacaktır” dedi.

Aile ve çocuk sağlığına belediye katkısı

Melikgazi Belediyesi her zaman toplum, aile ve birey sağlığına önem verdiğini bu konularda her türlü etkinliği ve çalışmaya destek olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi sosyal tesislerde gerçekleştirilecek seminerlerin doktorlar ve konunun uzmanlarınca verileceğini sözlerine ekledi.