Büyükorhan’a yeni hastane

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine yeni hastane binası yapılıyor.
10 yatak kapasiteli yeni Devlet Hastanesi için müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı. Hastanenin 300 gün içerisinde bitirileceği bildirildi. Büyükorhan’da donanımlı bir hastane bulunmamasının ilçe için büyük bir eksiklik olduğunu kaydeden İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Oruç, "Sağlık yatırımlarının hızla hayat bulduğu Bursa’da, Büyükorhan ilçemizin de yeni ve modern bir hastaneye kavuşacak olması biz sağlık planlayıcısı ve yöneticilerini sonsuz mutlu ediyor. Uygun modern mimarîsi ve güçlü alt yapısıyla Büyükorhan halkının hizmetine açılacak hastanemizin özellikle bu bölgeye rahat bir nefes aldıracağı inancındayım. İlçemize bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, yeni hastanenin ilçeye yeni bir görünüm kazandıracağını belirterek, “Firmaya yer teslimi yapıldı. Yeni Büyükorhan Devlet Hastanesi’nin toplam arsa alanı 4797 metrekare olacak. Hastanemiz 10 yataklı olacak. Geniş bir otoparkı olacak. Toplam maliyeti 5.2 milyon TL. Yeni hastanemiz 2019 Ocak ayında tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak. Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası çalışmaları da sona ermek üzere. Önümüzdeki günlerde hükümet konağımızın açılışını da gerçekleştireceğiz. İlçemiz hak ettiği bütün hizmetleri alıyor ve almaya devam edecek” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!
Hükümetten erken seçim açıklaması!
Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması
Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler
Kimse ondan vaz geçmiyor! Bu kez de Barbie ilan edildi
Cinsiyetinden vazgeçti, ejderhaya benzemek için 40 bin pound verdi
AK Parti'de 'güç' savaşları
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Tayvan'da tuvalet kağıdı krizi
Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi
Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum!
AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Okuyucu Yorumları 0 yorum