Büyükorhan’a yeni hastane

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine yeni hastane binası yapılıyor.

10 yatak kapasiteli yeni Devlet Hastanesi için müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı. Hastanenin 300 gün içerisinde bitirileceği bildirildi. Büyükorhan’da donanımlı bir hastane bulunmamasının ilçe için büyük bir eksiklik olduğunu kaydeden İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Oruç, "Sağlık yatırımlarının hızla hayat bulduğu Bursa’da, Büyükorhan ilçemizin de yeni ve modern bir hastaneye kavuşacak olması biz sağlık planlayıcısı ve yöneticilerini sonsuz mutlu ediyor. Uygun modern mimarîsi ve güçlü alt yapısıyla Büyükorhan halkının hizmetine açılacak hastanemizin özellikle bu bölgeye rahat bir nefes aldıracağı inancındayım. İlçemize bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, yeni hastanenin ilçeye yeni bir görünüm kazandıracağını belirterek, “Firmaya yer teslimi yapıldı. Yeni Büyükorhan Devlet Hastanesi’nin toplam arsa alanı 4797 metrekare olacak. Hastanemiz 10 yataklı olacak. Geniş bir otoparkı olacak. Toplam maliyeti 5.2 milyon TL. Yeni hastanemiz 2019 Ocak ayında tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak. Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası çalışmaları da sona ermek üzere. Önümüzdeki günlerde hükümet konağımızın açılışını da gerçekleştireceğiz. İlçemiz hak ettiği bütün hizmetleri alıyor ve almaya devam edecek” dedi.