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Büyükşehir Belediyesinden sağlık personellerine tıbbi atık semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2018 14:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kent merkezi ve 13 ilçede bulunan Kamu hastanesi ve özel tıp merkezi personellerine yönelik ’Tıbbi Atık’ konusunda eğitim semineri düzenledi.İnsan ve Çevre sağlığı hakkında bir çok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte sağlık personellerine yönelik Şair Nabi Konferans Salonunda uzmanlar eşliğinde konferans düzenledi.Bir çok kamu ve özel hastanelerde çalışan sağlık personellerine yönelik tıbbi atıkların toplanması ve muhafaza edilmesi konusunda katılımcılara bilgiler verilirken, seminer sonrasında katılımcılara sertifika verildi.

Büyükşehir Belediyesinden sağlık personellerine tıbbi atık semineri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kent merkezi ve 13 ilçede bulunan Kamu hastanesi ve özel tıp merkezi personellerine yönelik ’Tıbbi Atık’ konusunda eğitim semineri düzenledi.
İnsan ve Çevre sağlığı hakkında bir çok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte sağlık personellerine yönelik Şair Nabi Konferans Salonunda uzmanlar eşliğinde konferans düzenledi.
Bir çok kamu ve özel hastanelerde çalışan sağlık personellerine yönelik tıbbi atıkların toplanması ve muhafaza edilmesi konusunda katılımcılara bilgiler verilirken, seminer sonrasında katılımcılara sertifika verildi.

Büyükşehir Belediyesinden sağlık personellerine tıbbi atık semineri

Büyükşehir Belediyesinden sağlık personellerine tıbbi atık semineri

Büyükşehir Belediyesinden sağlık personellerine tıbbi atık semineri

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