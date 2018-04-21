Büyükşehir çölyak hastalarını unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği’nin talebine kayıtsız kalmayarak çölyak hastası çocuklar ve ailelerine glutensiz ürün desteğinde bulundu.
Çölyak hastalığını tanıtmak ve sorunlarını gündeme getirmek için kurulan Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği’nin başkanı Nilgün Akçalı "Her Cumartesi buluşup çölyak hastalığı olan çocuklarımızla birlikte glutensiz un, şeker ve nişasta gibi malzemelerle ürünlerimizi hazırlıyoruz. Böylece çocuklarımızın rahat bir şekilde yemek yemelerini sağlıyoruz" diye konuştu.
Temin edilen ürünlerle çocuklara beslenmelerine uygun yemek yapacaklarını söyleyen Nilgün Akçalı, derneğe desteği nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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