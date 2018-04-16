Büyükşehir sağlık hizmetlerine devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda 3 bin 662 hastaya evde bakım, 90 bin 831 çocuğa da ücretsiz diş tedavisi hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Evde Bakım, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yanı sıra en ücra mahallelerde de muayene ve hemşirelik hizmetleri veriyor.

3 bin 362 hastaya evde bakım

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından 2005 yılında başlatılan Evde Bakım Hizmeti, zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Doktor ve hemşireler tarafından periyodik olarak ziyaret edilen hastalar muayene edilerek, kişisel bakımları yapılıyor. Tıbbi malzeme desteği sağlanan hastalara, tansiyon takibi, idrar sondası, serum takma, enjeksiyon, tetkik için kan ve idrar alma, pansuman gibi işlemler uygulanıyor. Hastaneye gitmesi gereken hastalara randevu alınıp, ambulans desteği veriliyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 2014 yılından bu yana 3 bin 362 hastaya evde sağlık hizmeti verdi. Bu kapsamda 2 bin hastanın diş tedavisi, 9 bin 500 hastaya ambulans hizmeti sağlandı. Yatalak hastalar için 5 bin 455 adet hasta bezi yardımı yapıldı.